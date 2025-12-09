Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς επειδή ντύθηκαν Peaky Blinders

Το λάθος τους να ντυθούν με ρούχα εμπνευσμένα από την δημοφιλή σειρά Peaky Blinders πλήρωσαν τέσσερις νεαροί στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς άνδρες επειδή φορούσαν ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά Peaky Blinders, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι άνδρες κρατήθηκαν στην Χεράτ του Αφγανιστάν από την «αστυνομία ηθών» των Ταλιμπάν και κατηγορήθηκαν ότι «προωθούν ξένη κουλτούρα».

Φωτογραφίες της ομάδας –που φορούσαν μακριά παλτά, τραγιάσκες και ρούχα παρόμοια με αυτά των χαρακτήρων της οικογένειας Σέλμπι– είχαν κυκλοφορήσει ευρέως στα αφγανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, όπου κάποιοι χρήστες τους αποκαλούσαν «Jebrael Shelbys».

Το έκαναν λόγω... μόδας

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο κανάλι YouTube «Herat Mic», οι νεαροί είπαν ότι φόρεσαν τα ρούχα από θαυμασμό και λόγω της μόδας που έχει γίνει το συγκεκριμένο στυλ από τη σειρά, ενώ τόνισαν πως έλαβαν κυρίως θετικές αντιδράσεις από κατοίκους.

Ένας από αυτούς είπε ότι στόχος τους ήταν επίσης να παρουσιάσουν παραδοσιακές ενδυμασίες από διαφορετικές κοινότητες του Αφγανιστάν.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Προώθησης της Αρετής, Σαΐφουλ Ισλάμ Κάιμπερ, δήλωσε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν συμβαδίζει με τις «ισλαμικές αξίες και την κουλτούρα του Αφγανιστάν». Ο Κάιμπερ δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο όπου ένας από τους νεαρούς εκφράζει μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του.

Ο νόμος των Ταλιμπάν

Οι Ταλιμπάν έχουν στο παρελθόν συλλάβει πολλούς για φερόμενες παραβιάσεις ενδυματολογικών κανόνων, με τους κουρείς να διατάσσονται να μην κόβουν γενειάδες ή να μην χτενίζουν τα μαλλιά με τρόπο που θεωρείται «δυτικός».

Ο Αχμαντουλάχ Ουάκ, υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Καμπούλ, λέει ότι τέτοιες συλλήψεις δείχνουν την έκταση των περιορισμών στην προσωπική έκφραση υπό την εξουσία των Ταλιμπάν, όπου οι επιλογές ένδυσης, η δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η καλλιτεχνική αυτοέκφραση αποτελούν ολοένα και συχνότερα λόγο για κράτηση.

