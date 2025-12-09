To Lurpak αποχαιρετά τη χρονιά που πέρασε με ένα ξεχωριστό κάλεσμα στο εργαστήριο του Στέλιου Παρλιάρου

Σε μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του αγαπημένου pastry chef Στέλιου Παρλιάρου ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο κάλεσμα από το Lurpak.

Δημοσιογράφοι και συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και οικειότητας που φέρει τη διακριτική υπογραφή του διάσημου chef.

O χώρος πλημμύρισε με αρώματα και ζεστές γεύσεις και οι καλεσμένοι απόλαυσαν μοναδικές δημιουργίες, όλες φτιαγμένες με βούτυρο Lurpak – την πρώτη ύλη που πρωταγωνιστεί χρόνια τώρα σε εκατοντάδες κουζίνες.

Στο καλωσόρισμά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Arla Foods Hellas, κα. Άντζελα Κοτρότσου, ανέφερε:

«Η απλή και ποιοτική πρώτη ύλη αποτελεί τη βάση του εκλεκτού φαγητού. Γι’ αυτό και στη χώρα μας, η άριστη πρώτη ύλη που διαθέτουμε απογειώνει τη γεύση και κάνει κάθε πιάτο μοναδικό. Αυτό πρεσβεύει και το βούτυρο Lurpak, όπως υπογραμμίζει και το μότο του: “Το καλό φαγητό, αξίζει Lurpak”.»

Το βούτυρο Lurpak αναδείχθηκε και φέτος ηγέτης στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του θέση στην ελληνική αγορά και την αδιάλειπτη προτίμηση των καταναλωτών καθιστώντας το ως το love brand της κατηγορίας. Η ευρεία του χρήση το καθιστά αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων που εμπιστεύονται την άριστη ποιότητα, τη υπέροχη γεύση και το μοναδικό άρωμά του.

Κλείνοντας τη χρονιά, η Arla Foods Hellas και το Lurpak συνεχίζουν δυναμικά, με στόχο να προσφέρουν ακόμη περισσότερη έμπνευση, αξία και ποιοτικά προϊόντα σε κάθε κουζίνα, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους που αγαπούν το καλό φαγητό.