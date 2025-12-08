Η σειρά που κέρδισε στο νήμα τη σκληρή μάχη της τηλεθέασης την Κυριακή

Στη μάχη για την πρωτιά της τηλεθέασης έπεσαν εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές το βράδυ της χθεσινής Κυριακής.

Εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές έπεσαν στη μάχη για την πρωτιά της τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου. Στην prime time, τα Φαντάσματα, το Voice και το «Μια νύχτα μόνο» πάλεψαν για την κατάκτηση της κορυφής, αλλά μόνο ένα από αυτά έκοψε πρώτο το «νήμα».

Συγκεκριμένα, τα Φαντάσματα ήταν αυτά που σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά και με μέσο όρο 15,7% πήραν την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

