Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice

Επιμέλεια: Newsroom
Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice

bet365

Οι πρώτες φωτογραφίες από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στη θέση του coach στο The Voice. Ανέλαβε το #teamelena και βρέθηκε ξανά με τον κολλητό του Πάνο Μουζουράκη.

Ο Κωστής Μαραβέγιας επέστρεψε στην καρέκλα του coach του The Voice με τη θετική του ενέργεια και ένα δυνατό παρελθόν στο παιχνίδι στο οποίο έχει φέρει μόνο νίκες στις ομάδες του.

Ο μουσικός και ερμηνευτής αισθάνθηκε οικεία από την πρώτη στιγμή κι ας έχουν μεσολαβήσει 5 κύκλοι του μουσικού talent show από τότε που κατείχε την καρέκλα του coach.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

Φόρτωση BOLM...
 