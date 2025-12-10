Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων

Στα τούνελ κάτω από τη Γάζα κρατούνταν και βασανίζονταν Ισραηλινοί όμηροι για μήνες..

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον απέραντο λαβύρινθο με τις σήραγγες κάτω από τη Γάζα, όπου η Χαμάς κρατούσε ομήρους και οι ανώτεροι διοικητές της οργάνωσης κρύβονταν επί μήνες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Υλικό που δημοσίευσε πρόσφατα ο IDF δείχνει τον λαβύρινθο από τα αμυδρά φωτισμένα τούνελ όπου κρατούνταν οι αιχμάλωτοι, που εκτείνεται περίπου 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Το οξυγόνο είναι λιγοστό σε αυτό το βάθος και η θερμότητα παγιδεύεται στους στενούς διαδρόμους που είναι γεμάτοι με εμφιαλωμένο νερό και σκουπίδια. Ένα αυτοσχέδιο μπάνιο αποκαλύπτει τις βρώμικες, αυτοσχέδιες συνθήκες όπου τα μέλη της Χαμάς άντεχαν για μήνες καθώς ο πόλεμος μαινόταν από πάνω.

