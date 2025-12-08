Επικό σολάρισμα Κανάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ρε μάνα, δεν ντρέπεσαι που βλέπεις αυτό το βίντεο;»

Άλλο η μάνα του Κανάκη και άλλο του Μαγειρία...

«Αυτές οι δύο εβδομάδες ανήκουν δικαιωματικά στην οικογένεια Σεμερτζίδου-Μαγειρία», ανέφερε -αφού πρώτα έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό- ο Αντώνης Κανάκης στο αποψινό επεισόδιο του Ράδιο Αρβύλα και στη συνέχεια έριξε το βίντεο.

Το επικό βίντεο με την... ακατάληπτη κατάθεση του πιο-τυχερού-Έλληνα-όλων-των-εποχών, Χρήστου Μαγειρία, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτό, ακούγεται ο κύριος Μαγειρίας να ενίσταται όταν ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη από πού βρέθηκαν τα 295.000 ευρώ της γονικής παροχής. «Ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου; Θα είμαι εγώ μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου; Χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7 ευρω;», είπε αγανακτισμένος και σταυροκοπημένος.

Στη συνέχεια του βίντεο ο κ. Μαγειριάς αραδιάζει τις... μυριάδες φορές που η μητέρα του έχει προχωρήσει σε γονική παροχή, με τον ίδιο να αθροίζει ακατάπαυστα και στο τέλος να αποκαλύπτει ένα μικροποσό της τάξεως των 469.000 ευρώ.

Κάπου εκεί, ο Αντώνης Κανάκης ένιωσε την αδικία της ζωής στο πετσί του: «Ρε μάνα, αλήθεια δεν ντρέπεσαι που βλέπεις αυτό το βίντεο; Απευθύνομαι στη μαμά μου, συγγνώμη που χρησιμοποιώ την εκπομπή, αλλά θα μιλήσω απευθείας στη μαμά μου. Δεν νιώθεις άσχημα που βλέπεις αυτό το βίντεο;»

«Εμένα με κορόιδευε με κάλτσες η δικιά μου», ήρθε να συμπληρώσει το κρεσέντο ειρωνίας και αγανάκτησης ο -πάντα εύστοχος- Γιάννης Σερβετάς.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Ράδιο Αρβύλα:

