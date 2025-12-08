Αιχμηρό σχόλιο Σαμαρά: «Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ»

Ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί σε όλη τη χώρα με τα μπλόκα αγροτών.

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Κατά την άφιξή του σε εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσοι βρίσκονται στα αγροτικά μπλόκα δεν κερδίζουν το τζόκερ κάθε τόσο».

