Σοβαρό περιστατικό βίας στο Χολαργό, όπου δύο νεαροί έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια 20χρονη. Το παιδί νοσηλεύεται μετά από επτά μαχαιριές.

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Χολαργό, όταν ένας 14χρονος δέχτηκε επίθεση με επτά μαχαιριές από δύο άτομα ηλικίας 17 και 19 ετών.

Οι δράστες φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα, με την οποία ο ανήλικος πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής.

Στημένο ραντεβού που κατέληξε σε ενέδρα

Σύμφωνα με το Mega, το σχέδιο στήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Ο 14χρονος πήγε κανονικά στο προκαθορισμένο σημείο, όμως αντί για την κοπέλα εμφανίστηκαν δύο νεαροί με τους οποίους είχε προηγούμενες διενέξεις. Ο ένας άρχισε να τον χτυπάει με γροθιές, ενώ ο δεύτερος τον μαχαίρωσε επτά φορές σε διάφορα σημεία του σώματος, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30. Παρά τα τραύματα, ο 14χρονος κατάφερε να φτάσει μόνος του σε καφετέρια της περιοχής ζητώντας βοήθεια. Εκεί, σοκαρισμένοι πελάτες προσπάθησαν να τον στηρίξουν μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Μια αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην κάμερα του Mega τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν. «Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί. Το πρώτο που έκανα ήταν να καλέσω ασθενοφόρο και μετά την αστυνομία. Είχε παντού τραύματα και δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Του ζητούσα να μου δώσει το τηλέφωνο των γονιών του και μου έλεγε δεν θέλω, δεν θέλω. Ήταν σε σοκ».

Οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και παρέλαβαν το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι δράστες αναζητούνται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης.

