Κρήτη: Για εγκληματική οργάνωση οι αγρότες που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και περιπολικά

Οι αγρότες που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου της Κρήτης και έκαναν ζημιές σε περιπολικά, θα παραπεμφθούν για εγκληματική οργάνωση.

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κρήτη καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αγρότες που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου Κρήτης και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικά έχουν ταυτοποιηθεί και παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο όπου αγρότες συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσαν ζημιές σε περιπολικά.

Οι αγρότες αυτοί κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

