«Νταηλίκι και άσβερκος, πρέπει να πάει μέσα»: Πορτοσάλτε - Αναστασοπούλου σχολιάζουν τσαμπουκά οδηγών στο δρόμο

Βίντεο καταγράφει άγριο καβγά δύο οδηγών στη μέση του δρόμου και προκαλεί την έντονη αντίδραση των Άρη Πορτοσάλτε και Μαρίας Αναστασοπούλου.

Δύο άνδρες -σε ένα από τα δεκάδες περιστατικά που γίνονται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους- πιάνονται στα χέρια, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου πάει με επιθετικό ύφος στον μοτοσικλετιστή, ζητώντας τους το λόγο για την οδηγική του συμπεριφορά.

«Γιατί δεν κοιτάς το δρόμο;» του λέει, κινούμενος απειλητικά προς το μέρος του. «Γιατί είναι δικός σου ο δρόμος», του απαντά ο μοτοσικλετιστής και στη συνέχεια του βίντεο -από ενσωματωμένη στον οδηγό μηχανής κάμερα- φαίνεται πως οι δύο τους πιάνονται στα χέρια, με εκατέρωθεν ύβρεις.

Σχολιάζοντας τον καβγά, ο Άρης Πορτοσάλτε, λέει: «Δεν ζητάμε λογαριασμό από κανέναν με όσα συμβαίνουν στους δρόμους καθημερινά. Υπάρχει περίπτωση να φας μία από αυτόν, ας πούμε ένα χαστούκι και να φύγεις με διάσειση», με την συμπαρουσιάστριά του, Μαρία Αναστασοπούλου να προσθέτει: «Πολύ νταηλίκι ρε παιδί μου. Αυτό το θηρίο απ' ότι καταλαβαίνω είναι έτοιμος για καβγά όλη τη μέρα. Δηλαδή είναι να μη τύχει μπροστά σου. Αυτός, όμως πρέπει να πάει μέσα. Έτσι όπως τον βλέπεις, με νταηλίκι και άσβερκο, πρέπει κανονικά να πάει μέσα. Γιατί θα το κάνει και στον επόμενο, δεν θα μείνει μόνο εδώ».

Το επίμαχο βίντεο

