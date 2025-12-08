Αυτές είναι οι 10 πόλεις με τους περισσότερους τουρίστες παγκοσμίως για το 2025

Αν ετοιμάζεσαι για το επόμενο ταξίδι σου, αυτή η λίστα είναι η τέλεια αφορμή για να πάρεις ιδέες.

Το 2025 φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ήρθε η ώρα για απολογισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς που κάνουν το δικό τους απολογισμό ήταν και η Euromonitor International, η οποία ανέλυσε δεδομένα, αναζητήσεις και αφίξεις για να αναδείξει τις πόλεις που έγιναν τα απόλυτα hotspots της χρονιάς.

Κάθε χρόνο η Euromonitor βγάζει τη μεγάλη λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο, βασισμένη σε κριτήρια όπως η τουριστική υποδομή, η βιωσιμότητα, η προσβασιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, παρουσιάζει και τις πόλεις με τις περισσότερες διεθνείς αφίξεις, μια λίστα που λέει πολλά για το πού στράφηκαν οι ταξιδιώτες μέσα στο 2025.

Φέτος, η Ασία ηγήθηκε σε αυτό οτ κομμάτι με τρεις από τις πέντε πιο επισκέψιμες πόλεις του κόσμου βρίσκονται εκεί. Και στην κορυφή; Η πάντα ζωντανή και χαοτικά γοητευτική Μπανγκόκ, με 30,3 εκατομμύρια αφίξεις. Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης βαθμολογήθηκε εξαιρετικά σε τουριστική πολιτική και «ελκυστικότητα», αν και δεν μπήκε ούτε καν στο top 10 των συνολικά καλύτερων πόλεων.

Η Μπανγκόκ έχει γίνει πόλος έλξης τόσο για backpackers όσο και για ταξιδιώτες που ψάχνουν εμπειρίες. Προσφέρει nightlife, φοβερή κουζίνα, ξενοδοχεία που ξεπερνούν κάθε προσδοκία και, φυσικά, η παρουσία της στην παγκόσμια pop culture. Φέτος μάλιστα απέκτησε και μια από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου, την Cahroen Nakhon Road.

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε το Χονγκ Κονγκ, με 23,3 εκατομμύρια επισκέπτες, σχεδόν τριπλάσιους από τον πληθυσμό του. Ενώ στην τρίτη, το Λονδίνο, με 22,7 εκατομμύρια αφίξεις, το οποίο στέφθηκε η πιο δημοφιλής ευρωπαϊκή πόλη της χρονιάς. Ακόμα και το Παρίσι, που πήρε την κορυφή στη συνολική κατάταξη, βρέθηκε μόλις 9ο στις αφίξεις.

Aυτές είναι οι 10 πιο επισκέψιμες πόλεις του 2025:

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη, 30.3 εκατ. Χονγκ Κονγκ, 23.2 εκατ. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 22.7 εκατ. Μακάο, Κίνα, 20.4 εκατ. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 19.7 εκατ. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 19.5 εκατ. Μέκκα, Σαουδική Αραβία, 18.7 εκατ. Αττάλεια, Τουρκία, 18.6 εκατ. Παρίσι, Γαλλία, 18.3 εκατ. Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία, 17.3 εκατ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ