Ένας θρεπτικός συνδυασμός που μπορεί να ενισχύσει το μικροβίωμα, να βελτιώσει την πέψη και να υποστηρίξει την καθημερινή ευεξία σας — πιο εύκολα απ’ όσο νομίζετε.

Η υγεία του εντέρου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στον χώρο της ευεξίας — και όχι χωρίς λόγο. Τα «καλά» βακτήρια του εντέρου, επηρεάζουν από την πέψη και το φούσκωμα, μέχρι την ενέργεια, τη διάθεση και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.

Γι’ αυτό και ολοένα περισσότερος κόσμος στρέφεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να ενισχύσουν φυσικά την υγεία του εντέρου. Μία από τις πιο απλές, αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμες συνήθειες, είναι ο συνδυασμός γιαουρτιού με μέλι.

Το γιαούρτι είναι γνωστό για τα φυσικά προβιοτικά του — ζωντανές καλλιέργειες που υποστηρίζουν την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Το μέλι, από την άλλη, αποτελεί μια φυσική τροφή με προβιοτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να «ταΐσουν» τα καλά βακτήρια και να ενισχύσουν τη δράση τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr