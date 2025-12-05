Το Stranger Things φτάνει στο τέλος του, αλλά ο Will μόλις αποκάλυψε την πιο ανατρεπτική πτυχή του χαρακτήρα του.

Το ακόλουθο άρθρο περιέχει spoilers, οπότε διαβάζεις με δική σου ευθύνη, τον νου σου!

Το Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, αλλά πριν το κάνει φροντίζει να χαρίσει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της σειράς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα; Το μεγάλο twist στο τέλος του επεισοδίου 4, όταν αποκαλύπτεται ότι ο Will Byers έχει τις δικές του υπερδυνάμεις και μάλιστα τις ενεργοποιεί ακριβώς τη στιγμή που όλα μοιάζουν χαμένα.

Όμως πριν το δει το κοινό, το είχε δει ένα άλλο κοινό… το καστ. Και χάρη στο βίντεο που ανέβασε το Netflix, βλέπουμε βήμα-βήμα πώς έμαθαν οι ηθοποιοί για την τεράστια ανατροπή που άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό!

Το τραπέζι ανάγνωσης που έγινε viral

Στο βίντεο, ο Matt Duffer διαβάζει την κορύφωση του επεισοδίου: οι Demogorgons ορμούν στο στρατιωτικό συγκρότημα, οι ήρωες βρίσκονται σε απόγνωση και κάπου βαθιά στο Upside Down η Eleven παλεύει μόνη της. Και τότε… όλα παγώνουν. Κυριολεκτικά. Τα τέρατα σταματούν στον αέρα και αρχίζουν να διαλύονται, με τον Duffer να αποκαλύπτει ότι πίσω από αυτό βρίσκεται ο Will, που για πρώτη φορά δείχνει πόσο ισχυρός είναι.

Οι αντιδράσεις πέφτουν βροχή:

Ο Gaten Matarazzo πιάνει τα μαλλιά του σαν να του έπεσε το σενάριο όλων των κύκλων πάνω στο κεφάλι.

Η Millie Bobby Brown ανοίγει διάπλατα το στόμα και μετά πιάνει τον Noah Schnapp από το χέρι σαν να του λέει «καλώς ήρθες στο κλαμπ μας».

Ο Joe Keery γελάει με την απίστευτη τροπή των πραγμάτων.

Και ο Schnapp κάθεται στη θέση του χαμογελώντας αμήχανα, λες και μόλις τον αναγόρευσε κάποιος σε υπερήρωα χωρίς να τον ρωτήσει.

Απολαύστε τους στο βίντεο που ακολουθεί:

Ο Noah Schnapp μπαίνει σε άλλο mode

Ο Schnapp έχει αποκαλύψει ότι ενημερώθηκε για τη σκηνή λίγο πριν το table read και ότι την προσέγγισε «σαν ένα τεράστιο αγρίμι που μαζεύει δύναμη πριν την επίθεση». Δούλεψε την αναπνοή, τη στάση του σώματος, την ένταση. Και τελικά η σκηνή βγήκε σε μία λήψη. «Την είδαμε και είπαμε: αυτό είναι, μην το πειράξετε», θυμάται.

Οι δημιουργοί εξηγούν ότι η 5η σεζόν φέρνει ξανά τον Will στο κέντρο της ιστορίας, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Η εξαφάνισή του στην πρώτη σεζόν άνοιξε την πύλη του Stranger Things και τώρα ο ίδιος ανοίγει μια νέα, δική του.

Με τα επόμενα επεισόδια να έρχονται τα Χριστούγεννα και το φινάλε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ένα είναι ξεκάθαρο: η σειρά φτάνει στο τέλος της, αλλά ο Will έχει ακόμα πολλά να δώσει.

