Ένας 91χρονος λαμβάνει ξαφνικά 1.000.000 ευρώ: Τους αφήνει όλους άφωνους με την κίνησή του

Ένας ηλικιωμένος επέλεξε να επενδύσει όλη του την περιουσία στο μοναδικό σύμβολο του τόπου του.

Ο Raymond Landy ήταν 91 ετών όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα που άλλαξε εντελώς τη ζωή του. Ο αδελφός του είχε φύγει από τη ζωή και ο ίδιος κληρονομούσε μια μικρή περιουσία περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σε αυτή την ηλικία, με μια τόσο απρόσμενη οικονομική ανάσα, οι περισσότεροι θα ονειρευόντουσαν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής με ηρεμία και άνεση. Εκείνος όμως είχε ήδη αποφασίσει τι θα κάνει. Και η απόφασή του άφησε άφωνους όχι μόνο τους συγχωριανούς του αλλά και τους ανθρώπους της μονάδας φροντίδας όπου ζει.

Ο Landy, λοιπόν, διάλεξε να χαρίσει ολόκληρη την κληρονομιά στην εκκλησία της γενέτειράς του, της La Chapelle sur Averyon. Ένα χωριό μόλις 600 κατοίκων που δεν διαθέτει τους πόρους για να συντηρήσει το μοναδικό του πολιτιστικό μνημείο.

Γιατί τα χρήματα πήγαν στην εκκλησία του χωριού

«Γεννήθηκα εδώ, βαφτίστηκα εδώ, έκανα την πρώτη μου κοινωνία εδώ. Πάντα έζησα στη La Chapelle» απάντησε χωρίς δισταγμό όταν τον ρώτησαν γιατί πρόσφερε εκεί όλα τα χρήματα. Για εκείνον, η εκκλησία δεν ήταν απλώς ένα κτίριο. Ήταν μνήμη μιας ολόκληρης ζωής και ένα σύμβολο που δεν ήθελε να δει να καταρρέει.

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Christian Chevalier, το χωριό έχει 640 κατοίκους και η εκκλησία τους είναι το μοναδικό κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτουν. «Δεν είναι καν διατηρητέο μνημείο αλλά είναι η καρδιά του τόπου και όλοι την προσέχουν» λέει χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη ανακαίνιση ξεκινά

Χάρη στη δωρεά του Landy, η αναστήλωση θα γίνει εντός ενός έτους και μάλιστα με ρυθμό ασυνήθιστο για τέτοια έργα. Ο αρχιτέκτονας Antoine Leriche ανέλαβε τη διαδικασία και δηλώνει εντυπωσιασμένος. Στα έργα που έχει δουλέψει συνήθως οι διαδικασίες κρατούν μέχρι και είκοσι χρόνια με πολλές επιμέρους φάσεις ώστε να μπορέσουν οι τοπικές αρχές να βρουν χρηματοδότηση. «Εδώ τα κάνουμε όλα μαζί, ποτέ δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο» αναφέρει.

Οι πρώτες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και στοχεύουν στην ενίσχυση του καμπαναριού, την αντικατάσταση του δαπέδου, τη συντήρηση της οροφής και την ανακαίνιση του ιερού. Η τοπική κοινότητα ελπίζει ότι χάρη στην προσφορά του Landy η εκκλησία θα αντέξει τουλάχιστον άλλα 150 χρόνια.

Σε μια εποχή που τα χωριά παλεύουν να κρατήσουν ταυτότητα και ζωή ένας 91χρονος υπενθύμισε κάτι απλό και βαθύ: ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά δεν είναι όσα αφήνεις πίσω σου αλλά όσα επιλέγεις να κρατήσεις ζωντανά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ