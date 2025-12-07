Η Ελληνική Κουζίνα υποχωρεί στη δεύτερη θέση αλλά παραμένει σταθερά στη γαστρονομική ελίτ με βαθμολογία που συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Σημαντικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν στην κορυφή της λίστας του Taste Atlas για τις 100 Καλύτερες Κουζίνες στον Κόσμο για το 2025 και το 2026. Εκεί όπου η Ελλάδα είχε βρεθεί πέρσι στη θέση νούμερο ένα, φέτος παραδίδει την πρωτιά στην Ιταλία. Παρά τη μικρή διαφορά, η μεταβολή δείχνει πως ο παγκόσμιος γαστρονομικός χάρτης παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστικός.

Στα περσινά Taste Atlas Awards η Ελλάδα είχε βαθμολογία 4.60 και βρέθηκε στην κορυφή. Φέτος η βαθμολογία παρέμεινε ακριβώς ίδια για εμάς, αλλά η Ιταλία κατάφερε να ενισχύσει τη δική της επίδοση ανεβαίνοντας από το 4.59 στο 4.64. Με αυτή τη μικρή αλλά κρίσιμη άνοδο εξασφάλισε το πρώτο σκαλί της λίστας και πήρε τα σκήπτρα από τη χώρα μας.

Οι μεγαλύτερες ανατροπές της δεκάδας

Η λίστα δεν άλλαξε μόνο στην κορυφή αλλά και στις επόμενες θέσεις. Η κουζίνα του Περού πραγματοποίησε τη θεαματικότερη άνοδο ανεβαίνοντας από την 14η στην 3η θέση. Η Πορτογαλία υποχώρησε ελαφρά στην 4η θέση ενώ η Ισπανία έπεσε από την 4η στην 5η. Η Ιαπωνία συνέχισε ανοδικά φτάνοντας στην 6η θέση και η Τουρκία διατήρησε την 7η χωρίς μεταβολές. Η Κίνα ανέβηκε στην 8η θέση και η Γαλλία διατήρησε σταθερά την 9η. Η μεγαλύτερη πτώση ήταν του Μεξικού που από την τρίτη θέση βρέθηκε στη 11η.

Παρά την απώλεια της κορυφής η Ελλάδα παραμένει σταθερά μέσα στις κορυφαίες γαστρονομικές κουζίνες του κόσμου. Η θέση της στην πρώτη δυάδα δείχνει πως η ελληνική γεύση συνεχίζει να έχει δυναμική παρουσία, διατηρώντας την αναγνώριση και την εκτίμηση του διεθνούς κοινού.

