Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

Επιστήμονες είδαν και άκουσαν ποιο ψάρι παράγει κάθε ήχο. Η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για την παρακολούθηση της υγείας των κοραλλιογενών υφάλων.

Οι πολύχρωμοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, αν και φαινομενικά ήσυχοι, είναι γεμάτοι από θορύβους: κτυπήματα και τριγμούς από γαρίδες και ψάρια.

Μέχρι σήμερα, οι οικολόγοι χρησιμοποιούσαν υποβρύχια μικρόφωνα για την παρακολούθηση αυτών των θαλάσσιων περιβαλλόντων, ωστόσο η ερμηνεία των ηχητικών δεδομένων ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω του πλήθους των ειδών που συνωστίζονται στους υφάλους.

Αυτό το χάσμα ήρθε να καλύψει ένα νέο, επαναστατικό εργαλείο. Η FishEye Collaborative, μια συνεργασία μεταξύ του Cornell Lab of Ornithology και του Aalto University, δημιούργησε την Ολοκατευθυντική Υποβρύχια Παθητική Ακουστική Κάμερα (UPAC-360).

