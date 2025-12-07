Ο Περουβιανός δύτης Willy Martínez ζει εδώ και 11 χρόνια με τεράστιες «φυσαλίδες αζώτου» στο σώμα του μετά από απότομη ανάδυση, σε μια μοναδική παγκόσμια ιατρική περίπτωση.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο Alejandro «Willy» Ramos Martínez προσπαθεί να απαλλαγεί από τις «φυσαλίδες αζώτου» που σχηματίστηκαν κάτω από το δέρμα του όταν αναδύθηκε πολύ γρήγορα από τα βάθη της θάλασσας. Η περίπτωσή του έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ασυνήθιστες στην ιστορία της καταδυτικής ιατρικής.

Το 2013, ενώ βούτηξε σε βάθος άνω των 30 μέτρων ανοιχτά του Πίσκο στο Περού αναζητώντας ψάρια, μια διερχόμενη βάρκα έκοψε τον σωλήνα οξυγόνου του. Αναγκάστηκε να ανέβει άμεσα στην επιφάνεια, κάτι που οδήγησε στον σχηματισμό τεράστιων φυσαλίδων αζώτου στο στήθος και τα χέρια του, μια κατάσταση γνωστή και ως «νόσος αποσυμπίεσης».

Η μόνιμη παραμόρφωση και οι αποτυχημένες θεραπείες

Όταν η ιστορία του έγινε γνωστή το 2017, οι γιατροί κατάφεραν τότε να απομακρύνουν μόνο το 30% των φυσαλίδων μέσω οξυγονοθεραπείας σε ειδικό πιεστικό θάλαμο. Παρά την αρχική αισιοδοξία, ο Willy,ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο με τέτοιου είδους παραμόρφωση από αποσυμπίεση, παραμένει χωρίς ουσιαστική θεραπεία.

Οι μυς του έχουν παραμορφωθεί σε ακραίο βαθμό, με το ένα μπράτσο του να έχει φτάσει σε περίμετρο περίπου 62 εκατοστά και το άλλο σε 72. Οι φυσαλίδες αζώτου έχουν κολλήσει στους μυς και στα όργανά του, με αποτέλεσμα η χειρουργική επέμβαση να κρίνεται επικίνδυνη.

«Ζω σαν φουσκωμένο μπαλόνι και περιμένω μια λύση»

Ο Willy περιγράφει ότι πολλές φορές ένιωσε σαν να κυκλοφορεί ως φουσκωμένο μπαλόνι λόγω της παραμόρφωσης. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, αλλά επιμένει να διατηρεί ψυχραιμία και πίστη.

«Σώθηκα από θαύμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Είμαι παραμορφωμένος, αλλά είμαι ζωντανός», δήλωσε στο BBC, εξηγώντας πως πέρασε περίοδο βαριάς κατάθλιψης επειδή ένιωθε τα βλέμματα λύπησης, αλλά κατάφερε να την ξεπεράσει.

Παρά τα όσα πέρασε, ο Willy δεν έχει χάσει την αγάπη του για τη θάλασσα: «Θέλω να επιστρέψω στις καταδύσεις, αν γίνεται. Το λάτρευα, ήταν και δουλειά και χόμπι. Ίσως πήγα πολύ βαθιά γιατί δεν φοβόμουν. Για μένα ήταν περιπέτεια, αλλά τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ