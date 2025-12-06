Τζένη Μπότση για τις ερωτικές σκηνές με Τζώρτζογλου: «Ξεχνούσα και το όνομά μου» (vid)

Η Τζένη Μπότση μίλησε για τις ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου στη σειρά που σημάδεψε την καριέρα της.

Η Τζένη Μπότση βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής (5/12), στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ερωτικές σκηνές που κλήθηκε να παίξει στην αρχή της καριέρας της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα, στην εποχή που έκανε ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου στη σειρά «Το σημάδι του Έρωτα». Όπως παραδέχθηκε στον Φάνη Λαμπρόπουλο, είχε ιδιαίτερο άγχος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. ενώ κάποιες φορές την έπιανε νευρικό γέλιο. «Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δεν θυμάμαι με ποιον ηθοποιό», ανέφερε αρχικά.

Όσο για την εποχή που έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου, η Τζένη Μπότση εξήγησε πώς ένιωθε στις ερωτικές σκηνές: «Δεν γελούσα τότε, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές. «Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση», σημείωσε.

