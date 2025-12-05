New York Times: Ο Mαδούρο φοβάται και αλλάζει συνέχεια κρεβάτια και κινητά

O Νίκολας Μαδούρο λαμβάνει τα μέτρα του για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις απειλές του προέδρου Τραμπ για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει ενισχύσει τα μέτρα προσωπικής του ασφάλειας ενώ στηρίζεται στην Κούβα εν μέσω μιας αυξανόμενης απειλής στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη χώρα του σύμφωνα με πηγές κοντά στην κυβέρνηση του Καράκας.

Περιέγραψαν μια ατμόσφαιρα έντασης και ανησυχίας που κυριεύει τον στενό κύκλο του προέδρου, ενώ πρόσθεσαν ότι ο Μαδούρο θεωρεί ότι διατηρεί τον έλεγχο και μπορεί να αντιμετωπίσει την τελευταία και σοβαρότερη απειλή για τη 12χρονη διακυβέρνησή του.

Ο Μαδούρο προσπαθεί να προστατευτεί από μια πιθανή επίθεση ακριβείας ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων αλλάζοντας συχνά τοποθεσίες ύπνου και κινητά τηλέφωνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Αυτές οι προφυλάξεις έχουν επιταχυνθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία και να χτυπούν σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

