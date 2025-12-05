Πρέπει να πας δουλειά μέσα στην κακοκαιρία; Δες τι λέει ο νόμος

Η κακοκαιρία Byron μπλόκαρε δρόμους και μετακινήσεις, αλλά τι ισχύει για την απουσία από την εργασία; Η απάντηση έρχεται με σαφείς κανόνες και νομικές εξηγήσεις.

Το δύσκολο 48ωρο της κακοκαιρίας Byron έχει τινάξει στον αέρα την καθημερινότητα, από τις μετακινήσεις μέχρι τις βασικές υποδομές, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια μεγάλη απορία για χιλιάδες εργαζομένους: πρέπει να πάνε στη δουλειά τους ή όχι; Η πραγματικότητα στους δρόμους κάνει το ερώτημα πιο επίκαιρο από ποτέ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος Γιώργος Νικολόπουλος έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ισχύει όταν οι καιρικές συνθήκες κάνουν πρακτικά αδύνατη –ή και επικίνδυνη– τη μετάβαση στο γραφείο.

Τι σημαίνει «ανωτέρα βία» και πότε η απουσία θεωρείται νόμιμη

Σύμφωνα με τον κ. Νικολόπουλο, η απουσία των εργαζομένων σε τέτοιες συνθήκες εντάσσεται στο καθεστώς ανωτέρας βίας. Και αυτό μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό: η απουσία είναι «δικαιολογημένη και νόμιμη», είτε ο υπάλληλος εργάζεται στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η μοναδική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί ενημέρωση του εργοδότη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εκδώσει σχετική οδηγία για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα ισχύει η ίδια αρχή: όταν η μετάβαση στην εργασία είναι επικίνδυνη ή αδύνατη, δεν μπορεί να υπάρξει αρνητική συνέπεια για τον εργαζόμενο. Παράλληλα, όμως, ο δικηγόρος επισημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση, χρειάζεται πραγματικό κώλυμα.

Και τι γίνεται με τους γονείς;

Ένα ακόμη συχνό σενάριο αφορά γονείς που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι επειδή τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σε αυτή την περίπτωση, ο κ. Νικολόπουλος εξήγησε ότι μπορεί να δικαιολογηθεί νόμιμη απουσία, αρκεί να μην υπάρχει εναλλακτική λύση για τη φροντίδα των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά, η εξέταση γίνεται «κατά περίπτωση», με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις πραγματικές δυνατότητες του εργαζόμενου.

Μπορεί ο εργοδότης να απαιτήσει υποχρεωτική παρουσία;

Το ερώτημα που καίει: μπορεί ο εργοδότης να πει «θα έρθεις, τελεία»; Η απάντηση του κ. Νικολόπουλου είναι καθαρή: όχι, όταν η μετάβαση ενέχει κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου. Σε περιπτώσεις απαγορεύσεων κυκλοφορίας, κλειστών δρόμων ή επίσημων οδηγιών, ο εργοδότης οφείλει να δείξει ευελιξία και κατανόηση.

Για να το πούμε απλά: κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει την ασφάλειά του για να «χτυπήσει κάρτα». Η νομοθεσία υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει τον εργαζόμενο όταν οι συνθήκες ξεφεύγουν από τον έλεγχό του.

