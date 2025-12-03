Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο Δήμος Αθηναίων τίθεται σε πλήρη επιφυλακή για 24 ώρες λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων φαινομένων, ενεργοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας.

Από το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) έως και το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί ολοκληρωμένο σχέδιο ετοιμότητας, μετά την επίσημη προειδοποίηση της ΕΜΥ για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες θα παραμείνουν σε 24ωρη επιφυλακή, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με την έντονη κακοκαιρία.

Ποια μέτρα ενεργοποιούνται από τον Δήμο Αθηναίων

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τη Δημοτική Αστυνομία, εφαρμόζει το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών για περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Συνεργεία με κατάλληλο εξοπλισμό θα βρίσκονται διασκορπισμένα σε καίρια σημεία της πόλης, με εντολή να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικά συνεργεία θα επιτηρούν περιοχές που έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν μεγαλύτερη ευπάθεια σε πλημμύρες, ενώ οι τεχνικές ομάδες θα ελέγχουν φρεάτια, ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνεται νερό.

Συστάσεις προς τους πολίτες: Τι πρέπει να αποφεύγετε

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις ώρες κορύφωσης των φαινομένων. Συνιστάται να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις και να αποφεύγεται η στάθμευση οχημάτων σε δρόμους ή περιοχές όπου έχει καταγραφεί ιστορικό πλημμυρών, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για ζημιές και εγκλωβισμούς.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης πως οι πολίτες δεν πρέπει για κανέναν λόγο να καλύπτουν τα ανοίγματα των φρεατίων με αντικείμενα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τη φυσιολογική απορροή των όμβριων υδάτων και να επιβαρύνει το σύστημα.

Όποιος εντοπίζει προβλήματα σε φρεάτια, συσσώρευση απορριμμάτων ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να έχουν προκληθεί από τη βροχή, καλείται να επικοινωνεί άμεσα με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Τα διαθέσιμα τηλέφωνα είναι:

1595

210 5277066

μέσω της εφαρμογής Novoville

Οι γραμμές θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση για αναφορές βλαβών ή επείγουσες ανάγκες

Υποστήριξη και για τους άστεγους

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται και η διεπιστημονική ομάδα street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Η ομάδα περιπολεί όλη τη διάρκεια του 24ώρου στους δρόμους, τις πλατείες και τους χώρους πρασίνου της πόλης, ενημερώνοντας άστεγους συμπολίτες για τις διαθέσιμες δομές φιλοξενίας και παρέχοντας άμεση φροντίδα όπου χρειάζεται.

