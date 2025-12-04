Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις των Ελλήνων στην Google το 2025

Δείτε τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες στην Google το 2025. Από σεισμούς και ΕΝΦΙΑ έως viral τάσεις, σειρές και διασημότητες. Όλες οι τάσεις της χρονιάς σε ένα κλικ.

Η Google αποκάλυψε τα πιο δημοφιλή ερωτήματα και θέματα που απασχόλησαν τους Έλληνες το 2025, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και τις τάσεις της χρονιάς. Οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις των Ελλήνων στην Google το 2025

Τι ενδιέφερε περισσότερο

Οι γενικές αναζητήσεις του 2025 έδειξαν την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και καθημερινή διαχείριση θεμάτων. Στην κορυφή βρέθηκε η φράση «Σεισμός τώρα», ενώ ακολουθούν «ΕΝΦΙΑ 2025», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025» και «Προσωπικός Αριθμός».

Εκπαίδευση και νέες γενιές

Οι μαθητές και οι γονείς εστίασαν στα αποτελέσματα των πανελλαδικών, με το «Βάσεις 2025» να ξεχωρίζει στις αναζητήσεις.

Ψυχαγωγία, pop‑κουλτούρα και viral τάσεις

Η ψυχαγωγία κυριάρχησε στο ψηφιακό ενδιαφέρον:

Διεθνείς σειρές: «Squid Game», «Nosferatu», «Anora»

Ελληνικές σειρές: «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας»

Viral τάσεις: «Labubu»

Η μαγειρική και οι συνταγές επίσης αποτέλεσαν δημοφιλή αναζήτηση.

Πρόσωπα και διασημότητες

Δημοφιλείς προσωπικότητες ήταν η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον για τη δημόσια ζωή.

Οι αναζητήσεις των Ελλήνων το 2025 αναδεικνύουν δύο βασικούς άξονες:

Την ανάγκη για άμεση και έγκυρη ενημέρωση.

Την αναζήτηση για ψυχαγωγία, τάσεις και pop‑κουλτούρα.

Η λίστα αναζητήσεων λειτουργεί ως «ψηφιακή κάρτα» της κοινωνίας, αποτυπώνοντας τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τα ενδιαφέροντά μας.

