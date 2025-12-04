Κακοκαιρία Byron: Ασύλληπτες εικόνες στη Λακωνία - Διάσωση οικογενειών

Η κακοκαιρία Byron πλήττει Λακωνία και Ζάκυνθο: H ΕΜΑΚ διέσωσε οικογένειες από πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους, ενώ συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Λακωνία και τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, όπου κλιμάκια της ΕΜΑΚ προχώρησαν σε συνεχείς απεγκλωβισμούς από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.

Στη Σκάλα Λακωνίας, τρία άτομα διασώθηκαν από αυτοκίνητο που είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένο δρόμο, ενώ εννέα διασώστες έσωσαν τετραμελή οικογένεια στο Μαυροβούνι, χρησιμοποιώντας βάρκα για να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά, με μόνο ελαφρά υποθερμία.

Η κακοκαιρία Byron έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Λακωνίας. Στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, τμήμα πέτρινου μαντρότοιχου κατέρρευσε λόγω διάβρωσης του εδάφους, ενώ η κυκλοφορία στην ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου έχει διακοπεί σε σημεία με πλημμύρες. Ο αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης τόνισε ότι όλα τα μηχανήματα και συνεργεία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κλείσιμου των σχολείων για την ασφάλεια των μαθητών.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Ζάκυνθο, ειδικά στις Αλυκές, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Αλυκών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που πλήττονται.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με προειδοποίηση κόκκινου συναγερμού για Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των φαινομένων και τη λειτουργία των επιχειρησιακών σχεδίων σε όλη τη χώρα.

