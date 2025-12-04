Οι χώρες που θα πουν «αντίο» στη Eurovision αν πάει το Ισραήλ

Η 10η Δεκεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία για τα μέλη της EBU που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Eurovision.

Η Γενεύη φιλοξενεί μια συνεδρίαση που φαίνεται ότι θα είναι ιστορική για το μέλλον του Φεστιβάλ της Eurovision. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) πραγματοποιεί από σήμερα (4/12), τη 95η Γενική Συνέλευσή της με μια καυτή συζήτηση που δεν πρόκειται να αφήσει όλους τους συμμετέχοντες ικανοποιημένους: την παρουσία του Ισραήλ στο σημαντικότερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Πριν από μερικούς μήνες, η EBU ανακοίνωσε μια έκτακτη ψηφοφορία ώστε οι χώρες μέλη να αποφασίσουν το μέλλον του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Ωστόσο, μετά από την ψεύτικη εκεχειρία που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οργάνωση την ακύρωσε υπέρ μιας συζήτησης που υποδηλώνει κάποια προστασία προς το εβραϊκό κράτος.

Οι αλλαγές στη Eurovision

Πριν από λίγες μέρες, ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, υπερασπίστηκε τη θέση της EBU. «Ακούσαμε και δράσαμε», δήλωσε, ενώ ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων σχεδιασμένων για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την επιστροφή της κριτικής επιτροπής στα ημιτελικά, την αύξηση των επαγγελματιών από πέντε σε επτά στην επιτροπή αξιολόγησης, τον περιορισμό σε 10 ψήφους ανά συσκευή για την ψηφοφορία του κοινού ή «την αποθάρρυνση υπερβολικών εκστρατειών προώθησης, ιδίως όταν πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών υπηρεσιών».

Οι χώρες που δεν θέλουν το Ισραήλ

Παρά όλα αυτά, αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά για την RTVE, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει και επιβεβαιώσει τη θέση της να μην συμμετάσχει στην Eurovision μαζί με το Ισραήλ. Ο πρόεδρός της, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, τόνισε ότι «αν και αυτά τα μέτρα αποτελούν πρόοδο, δεν είναι αρκετά». Απαιτούνται περισσότερα μέτρα και αυτή θα είναι η θέση που θα παρουσιάσουμε στη Γενική Συνέλευση», ανακοίνωσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μαζί με την Ισπανία έχουν ταχθεί και άλλες χώρες, όπως η Σλοβενία, οι Κάτω Χώρες ή η Ιρλανδία. Επιπλέον, χώρες όπως η Ισλανδία ή το Βέλγιο θα επανεξετάσουν τη θέση τους ανάλογα με ό,τι αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση. Από την άλλη, η Γερμανία είδε την κατάσταση ως μπλόφα και θα αποχωρήσει αν τελικά το Ισραήλ εξαιρεθεί. Η Αυστρία, η διοργανώτρια χώρα, υποστηρίζει επίσης την παρουσία της δευτεραθλήτριας του 2025.

