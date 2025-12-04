Λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για τα Χριστούγεννα

Τον Ιούλιο, ο νεαρός καρχαρίας είχε εντοπιστεί στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Καναδά και είχε σημαδευτεί με έναν πομπό GPS.

Ένας λευκός καρχαρίας βάρους 300 κιλών, ονόματι Bella, ταξιδεύει από τον Καναδά προς την πόλη Βιρτζίνια Μπιτς για να κάνει... Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Τον Ιούλιο, ο νεαρός καρχαρίας είχε εντοπιστεί στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Καναδά και είχε σημαδευτεί με έναν πομπό GPS και τώρα φαίνεται να κατευθύνεται ανατολικά της Βιρτζίνια, ταξιδεύοντας με γρήγορο ρυθμό από το Μοντόκ της Νέας Υόρκης προς την περιοχή Τσέζαπικ Μπέι.

