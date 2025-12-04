Έφτασε κοντά στον θάνατο αλλά αυτό που είδε δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί

Γυναίκα που «είδε τον Θεό» όταν έφτασε κοντά στον θάνατο αποκαλύπτει γιατί δεν ήταν όπως το περίμενε.

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ που λέει ότι «είδε τον Θεό» κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας κοντά στον θάνατο τόνισε ότι αυτό που βίωσε δεν ήταν αυτό που περίμενε.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος βιώνει μια εμπειρία κοντά στον θάνατο. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλός μας αρχίζει να ανακαλεί στιγμές της ζωής μας όπου νιώσαμε ασφαλείς ή ευτυχισμένοι ως έναν τρόπο να μας παρηγορήσει, καθώς το σώμα μας αρχίζει να κλείνει, πριν τελικά «σβήσει» ο εγκέφαλος.

Αν βλέπουμε θρησκευτικές εικόνες, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή αυτό αναμένουμε να δούμε όταν πεθαίνουμε, οπότε αυτό μας δείχνει ο εγκέφαλός μας.

Η ιστορία της Beverley Brodsky

Για την Beverley Brodsky, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι υπήρχε ένα στοιχείο του θείου στη δική της επαφή με τον θάνατο. Η Beverley μεγάλωσε στη Φιλαδέλφεια σε μια συντηρητική εβραϊκή οικογένεια και έγινε άθεη το 1958 λόγω της φρίκης που ένιωσε βλέποντας τις θηριωδίες του Ολοκαυτώματος.

Το 1970, όταν ήταν 20 ετών, η ζωή της Beverley θα άλλαζε δραματικά. Ενώ ταξίδευε κοντά στη Σάνσετ Μπουλβάρ στο Λος Άντζελες, ενεπλάκη σε ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα, το οποίο την άφησε με κάταγμα κρανίου και το δεξί μέρος του προσώπου της σχισμένο.

Πέρασε δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο και θυμάται ότι μια μέρα βρέθηκε να αιωρείται πάνω από το σώμα της. Τότε συνάντησε έναν άγγελο που την οδήγησε μέσα από έναν διάδρομο. Η Beverley είπε στον συγγραφέα Kenneth Ring: «Χέρι-χέρι με τον άγγελο, οδηγήθηκα στο άνοιγμα ενός μικρού, σκοτεινού περάσματος».

Και πρόσθεσε: «Εκεί, μπροστά μου, ήταν η ζωντανή παρουσία του φωτός. Μέσα σε αυτό, ένιωσα μια πανταχού παρούσα νοημοσύνη, σοφία, συμπόνια, αγάπη και αλήθεια». Μοιράζοντας μια απρόσμενη πτυχή του όντος που συναντούσε, η Beverley είπε: «Δεν υπήρχε ούτε μορφή ούτε φύλο σε αυτό το τέλειο ον».

Η συνάντηση με τον Θεό που την έφερε κοντά στη θρησκεία

Η Beverley Brodsky συνέχισε να διηγείται: «Αυτό, το οποίο στο μέλλον θα αποκαλώ “εκείνον”, σύμφωνα με το συνηθισμένο συντακτικό μας, περιείχε τα πάντα, όπως το λευκό φως που περιέχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου όταν περνά μέσα από ένα πρίσμα. Και βαθιά μέσα μου ήρθε μια στιγμιαία και θαυμαστή αναγνώριση: στεκόμουν μπροστά στον Θεό».

Η Beverley μοιράστηκε ότι είχε πολλές ερωτήσεις για το ον, λέγοντας: «Ήμουν γεμάτη από τη γνώση του Θεού και μέσα σε αυτή τη πολύτιμη πλευρά της ύπαρξής του, ήμουν ένα με Αυτόν. Αλλά το ταξίδι ανακάλυψής μου μόλις άρχιζε». Αφού επέστρεψε από την εμπειρία κοντά στον θάνατο, η γυναίκα έγινε ευσεβής Χριστιανή και πλέον μοιράζεται ανοιχτά την ιστορία της.

