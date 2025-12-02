Βρετανός δημοσιογράφος καταγγέλλει αεροπορική εταιρεία ότι δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει λόγω Πάρκινσον

Ένας δημοσιογράφος στη Βρετανία ισχυρίζεται ότι αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε να τον αφήσει να μπει στο αεροπλάνο λόγω Πάρκινσον και τον άφησε εγκαταλελειμμένο.

Ένας άνδρας στη Βρετανία ισχυρίζεται ότι μια αεροπορική εταιρεία δεν του επέτρεψε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο επειδή έχει τη νόσο Πάρκινσον. Ο Mark Mardell, Βρετανός δημοσιογράφος, υποστηρίζει ότι έμεινε «εγκαταλελειμμένος» και «ταπεινωμένος», αφού φέρεται να του αρνήθηκαν την είσοδο σε πτήση της Turkish Airlines λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Ο 68χρονος δημοσιογράφος επέστρεφε στο Λονδίνο από την Κωνσταντινούπολη, μετά από διακοπές μιας εβδομάδας με τον γιο του, όταν δεν τον άφησαν να επιβιβαστεί στην πτήση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτό συνέβη επειδή το πλήρωμα απαιτούσε χαρτί από τον γιατρό του που να δηλώνει ότι είναι ικανός να ταξιδέψει, παρότι δεν του ζητήθηκε κάτι τέτοιο κατά την πτήση της 20ής Οκτωβρίου όταν πέταξε προς την Τουρκία.

«Νιώθω τόσο ταπεινωμένος», είπε στην Sunday Times ο πρώην παρουσιαστής του BBC και επικεφαλής πολιτικός ανταποκριτής. «Είναι αυτό το τρομερό συναίσθημα ότι είσαι τόσο ευάλωτος. Παραλίγο να βάλω τα κλάματα πέντε φορές».

Η απάντηση της Turkish Airlines

Όταν το UNILAD επικοινώνησε με την Turkish Airlines, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένη» για την «παρεξήγηση» και έχει πλέον «αφαιρέσει αυτή την απαίτηση» για άτομα με Πάρκινσον.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που η πολιτική μας, η οποία εφαρμόστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών μας κατά την πτήση, να αξιολογήσει τυχόν ιατρικές ανάγκες εκ των προτέρων και να καθορίσει αν απαιτείται επιπλέον βοήθεια, εκλήφθηκε με αυτόν τον τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό και τις διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς φορείς, αναθεωρήσαμε τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτή την παρεξήγηση. Κατά συνέπεια, αφαιρέσαμε την απαίτηση για τους επιβάτες που έχουν διαγνωστεί με Πάρκινσον να υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση πριν από το ταξίδι.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια που λάβαμε μετά από αυτό το γεγονός και παραμένουμε ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών. Η δέσμευσή μας στην προσβασιμότητα, την ενσωμάτωση και την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς παραμένει ακλόνητη.

Ως η αεροπορική εταιρεία με το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο πτήσεων στον κόσμο, αποστολή μας είναι να προσφέρουμε μια ασφαλή, πιο συμπεριληπτική και πιο προσεκτική ταξιδιωτική εμπειρία σε όλους τους επιβάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιατρικές τους ανάγκες».

Η αγενής υπάλληλος

Ο Mark ανέφερε: «Είναι αρκετά δύσκολο να παραδεχτείς, ακόμη και στον εαυτό σου, ότι είσαι άτομο με αναπηρία. Είναι μεγάλο βήμα να πεις: “Χρειάζομαι βοήθεια επιβίβασης, είμαι ανάπηρος”. Ξέρετε, αυτό σε υποβιβάζει στα μάτια κάποιων ανθρώπων. Στην αρχή νομίζαμε πως εννοούσαν μια επιστολή από τον γιατρό σου που να αποδεικνύει ότι έχεις Πάρκινσον», συνέχισε. «Όχι, τελικά χρειάζεται επιστολή που να λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στο να πετάξεις».

Ο πατέρας επέμεινε ότι ο γιος του πήρε την πτήση της επιστροφής, ενώ ο ίδιος περίμενε περαιτέρω βοήθεια, με αποτέλεσμα να μείνει «εγκαταλελειμμένος» στο αεροδρόμιο για επτά ώρες μέχρι που έκλεισε ξενοδοχείο για τη νύχτα. Την επόμενη μέρα επιβιβάστηκε σε νέα πτήση για το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Wizz Air.

Πέρα από την ταλαιπωρία, ο δημοσιογράφος θυμήθηκε ότι «μια γυναίκα είχε πραγματικά απαίσια συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του. Ισχυρίστηκε ότι είπε: «Έχει Πάρκινσον, δεν μπορείτε να τον αφήσετε να επιβιβαστεί. Ήταν αγενεστάτη και με κάποιον άλλον επιβάτη σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς του φώναζε.

Εμένα μου είπε: “Κοιτάξτε τα χέρια σας, τρέμουν”. Τα χέρια μου δεν τρέμουν, δεν είναι στα συμπτώματά μου αυτό. Αλλά ίσως να έτρεμαν επειδή ήμουν νευρικός και αναστατωμένος. Μου είπε “είναι για το καλό σας”. Έτσι οι βαλίτσες μου βγήκαν από το αεροπλάνο. Νιώθεις ήδη ευάλωτος και παραπατάς… και απλώς δεν μπορούσα να περπατήσω άλλο. Ήθελα μόνο να καθίσω», θυμήθηκε για τις ώρες που πέρασε μόνος στο αεροδρόμιο.

