Εκτόπισαν 10.000 κατοίκους για να φτιάξουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο

Ένα αεροδρόμιο που σχεδιάστηκε για να γίνει το μεγαλύτερο στον κόσμο ξεκίνησε με όνειρα, εκτόπισε ολόκληρα χωριά και τελικά εγκαταλείφθηκε.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μιραμπέλ, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μόντρεαλ, είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός κολοσσιαίου έργου που θα άλλαζε την πορεία της αεροπορίας στον Καναδά. Στα σχέδια έμοιαζε με υπερπαραγωγή: έξι τερματικοί σταθμοί, έξι διάδρομοι απογειώσεων και προσγειώσεων, μια ολόκληρη νέα πόλη φτιαγμένη γύρω από το μέλλον των αεροπορικών μετακινήσεων. Όμως από την πρώτη στιγμή, κάτι δεν κόλλησε. Κι αυτό που θα ήταν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο, κατέληξε τελικά το μεγαλύτερο «what if» της καναδικής αεροπλοϊκής ιστορίας.

Η γέννησή της ιδέας για την κατασκευή του, συνοδεύτηκε από μια τεράστια κοινωνική πληγή. Το 1969, η καναδική κυβέρνηση προχώρησε σε μια μαζική απαλλοτρίωση 324 τετραγωνικών χιλιομέτρων γόνιμης γης. Περισσότεροι από δέκα χιλιάδες κάτοικοι είδαν τα χωριά και τα σπίτια τους να χάνονται από τον χάρτη για χάρη ενός οράματος που δεν εκπληρώθηκε ποτέ.

Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο

Το αεροδρόμιο άνοιξε το 1975, λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, με προοπτικές που προκαλούσαν ίλιγγο: εξυπηρέτηση 60 εκατομμύρια επιβατών τον χρόνο μέχρι το 2010. Η πραγματικότητα όμως γρήγορα προσγείωσε τις φιλοδοξίες. Η υποσχόμενη σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το κέντρο της πόλης δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Το Μιραμπέλ έμεινε απομονωμένο και η μεγαλοπρεπής ιδέα δεν μπορούσε να υπηρετηθεί από την ίδια της τη γεωγραφία.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν άργησαν να το καταλάβουν. Ενώ το παλιό αεροδρόμιο Dorval συνέχιζε να εξυπηρετεί απρόσκοπτα και με άνεση, το Μιραμπέλ πάλευε να φτάσει τα τρία εκατομμύρια επιβάτες. Πολύ χαμηλός ο πήχης για έναν γίγαντα που χτίστηκε για δεκαπλάσια κίνηση...

Το τέλος ενός αεροδρομίου και η γέννηση ενός... φαντάσματος

Η τελευταία επιβατική πτήση απογειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2004, αφήνοντας τον τερματικό σταθμό άδειο, σιωπηλό και χωρίς κανέναν λόγο ύπαρξης. Χρόνια μετά, το 2016, ο κεντρικός τερματικός κατεδαφίστηκε. Σήμερα, ο χώρος λειτουργεί κυρίως ως εγκατάσταση cargo, για αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα στην έκτασή του λαμβάνουν χώρα αεροδιαστημικές δοκιμές και συναρμολόγηση αεροσκαφών.

Από τις πιο χαρακτηριστικές απώλειες ήταν και το γειτονικό Château de l’Aéroport-Mirabel, το ξενοδοχείο των 344 δωματίων που χτίστηκε με τη φιλοδοξία να φιλοξενεί επιβάτες από όλο τον κόσμο. Έκλεισε το 2002 και από τότε ρημάζει, όπως και το ίδιο το όραμα που το δημιούργησε.

