Βίντεο από σχολή χορού στην Κίνα έγινε viral όταν δασκάλα λιποθύμησε από υπογλυκαιμία και οι μαθήτριές της αντέγραψαν την πτώση πιστεύοντας πως ανήκει στη χορογραφία.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας σε στούντιο χορού στην Κίνα κατέκλυσε τα διεθνή μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Το βίντεο δείχνει μια δασκάλα σύγχρονου χορού να καθοδηγεί ομάδα δώδεκα νεαρών μαθητριών, οι οποίες ακολουθούν βήμα-βήμα τις κινήσεις της στο μάθημα.

Ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε η δασκάλα και οι μαθήτριες νόμιζαν πως ήταν φιγούρα

Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης η εκπαιδευτικός φαίνεται να ζαλίζεται απότομα. Πριν σωριαστεί, προλαβαίνει να στηριχτεί με τα χέρια της στο πάτωμα, έχοντας εμφανώς επηρεαστεί από έντονη υπογλυκαιμία που της προκάλεσε τάση λιποθυμίας.

Οι μαθήτριες, μη συνειδητοποιώντας τι συνέβη, θεώρησαν ότι η κίνηση της πτώσης αποτελεί μέρος της χορογραφίας. Έτσι, όλες μαζί επανέλαβαν την κίνηση και έπεσαν στο πάτωμα, πιστές στην «καθοδήγηση» της δασκάλας τους.

Η κατάσταση της υγείας της δασκάλας

Ευτυχώς η δασκάλα ανέκαμψε γρήγορα και δεν υπέστη τραυματισμό. Σύμφωνα με τοπικά μέρα, η ίδια φέρεται να δημοσίευσε το βίντεο, το οποίο γρήγορα προκάλεσε συζητήσεις, χιούμορ αλλά και προβληματισμό στα σχόλια των χρηστών.

