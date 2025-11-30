Fake βίντεο στα social έκανε δεκάδες άγνωστους να λεηλατήσουν χωράφια με πιπεριές στην Κίνα, αφήνοντας τους αγρότες χωρίς σοδειά και με τεράστια ζημιά.

Στην επαρχία Shaanxi, Κινέζοι παραγωγοί τσίλι είδαν τα χωράφια τους να αδειάζουν από αγνώστους, οι οποίοι εμφανίστηκαν «οπλισμένοι» με τσουβάλια και μπόλικη αυτοπεποίθηση.

Αιτία; Ένα viral βίντεο που έλεγε ότι οι πιπεριές ήταν δωρεάν για όποιον θέλει να τις μαζέψει.

Το fake βίντεο που τα προκάλεσε όλα: «Μας είπαν ότι μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε»

Το βίντεο, που δημοσίευσε ένας άνδρας (ο οποίος δεν κατονομάστηκε), υποστήριζε ότι ένας υποτιθέμενος «μεγάλος παραγωγός» χάριζε την τεράστια σοδειά του, επειδή δεν του έβγαινε οικονομικά η συγκομιδή: «Στο χωριό Liujiagou υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα με πιπεριές. Όποιος τις μαζέψει, τις κρατάει», έλεγε στο βίντεο.

Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε κανένας μεγάλος παραγωγός. Υπήρχαν πολλοί μικροκαλλιεργητές, που είδαν ξαφνικά ξένους να μπουκάρουν στα χωράφια τους και να γεμίζουν σακιά. Ο Yang, ένας αγρότης που καλλιεργεί περίπου 33 στρέμματα, προσπάθησε να διώξει τον κόσμο, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά κάλεσε την αστυνομία.

Μόλις οι αστυνομικοί ανακοίνωσαν ότι οι πιπεριές δεν ήταν δωρεάν, αρκετοί άφησαν κάτω τις σακούλες και έφυγαν. Άλλοι όμως μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και εξαφανίστηκαν παίρνοντας τη σοδειά μαζί τους.

Ο δράστης συνελήφθη και το πλήρωσε... ακριβά

Η έρευνα έδειξε ότι το περιεχόμενο του βίντεο ήταν 100% ψευδές. Ο άνδρας που το ανέβασε συνελήφθη και κρατήθηκε για 7 ημέρες, ενώ κατέληξε σε συμβιβασμό με τους αγρότες, πληρώνοντάς τους 5.000 γουάν (περίπου 700 δολάρια).

Το συμβάν, βέβαια, δεν είναι μοναδικό. Πριν από λίγες εβδομάδες, αντίστοιχα, Πολωνός αγρότης είδε ξένους να του «μαζεύουν» ολόκληρη την παραγωγή πατάτας μετά από παρόμοιο βίντεο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ