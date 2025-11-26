Τα τρομακτικά στρατιωτικά οχήματα που «έκοψαν» οι Βρετανοί επειδή οι φαντάροι έκαναν εμετό και έτρεμαν (vid)

Ο βρετανικός στρατός «έκοψε» τα νέα τεθωρακισμένων οχήματα Ajax, επειδή οι στρατιώτες έκαναν εμετό και έτρεμαν τόσο έντονα που δεν μπορούσαν να ελέγξουν το σώμα τους.

Οι αρχηγοί του στρατού στη Βρετανία αναγκάστηκαν να διακόψουν τη χρήση των νέων τεθωρακισμένων οχημάτων Ajax, μετά από αναφορές στρατιωτών για εμετό και έντονο τρέμουλο που δυσκόλευε τον έλεγχο του σώματός τους.

Επίσης, αναφέρθηκαν προβλήματα δόνησης και ακοής, μετά τις δοκιμές των οχημάτων αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο Salisbury Plain στο Wiltshire. Περίπου 31 στρατιώτες από το Household Cavalry και το Royal Lancers φέρονται να επηρεάστηκαν αρνητικά μετά από 10 έως 15 ώρες μέσα στα οχήματα.

Τα παράπονα, ο προβληματισμός και η αναστολή

Ο υπουργός Άμυνας Λικ Πόλαρντ συμμετείχε πρόσφατα σε παρουσίαση που ανέδειξε τα οχήματα και τα περιέγραψε ως ασφαλή για επιχειρήσεις. Ωστόσο, μετά από μια άσκηση το περασμένο Σαββατοκύριακο με την κωδική ονομασία Iron Fist, προέκυψε έντονος προβληματισμός.

Πλέον, η χρήση των οχημάτων Ajax έχει ανασταλεί και οι σχετικές ασκήσεις έχουν ακυρωθεί, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας το απόγευμα της Τρίτης (25/11). Παρόμοια προβλήματα θορύβου και δόνησης φαίνεται πως είχαν αναφερθεί και κατά τις δοκιμές του καλοκαιριού. Τα παράπονα περιλάμβαναν πονοκεφάλους, απώλεια ισορροπίας, προβλήματα κίνησης και εμβοές, σύμφωνα με πηγές άμυνας, με μία από αυτές να λέει: «Οι στρατιώτες συνεχίζουν να τραυματίζονται».

Δύο μέλη του στρατού επηρεάστηκαν τόσο σοβαρά που υποβαθμίστηκαν ιατρικά και αποκλείστηκαν από το να υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους Times. Άλλοι τρεις στρατιώτες, μετά από ιατρική εξέταση πρόκειται να απολυθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν πέρυσι.

Τα οχήματα Ajax θα ελεγχθούν ξανά

Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να επιβληθεί παύση δύο εβδομάδων στη χρήση των οχημάτων για εκπαίδευση και ασκήσεις, εν αναμονή περαιτέρω ελέγχων ασφαλείας. Ο Πόλαρντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα επισκέφθηκε το εργοστάσιο της General Dynamics στην Ουαλία που παράγει τα τεθωρακισμένα Ajax. Είχε δηλώσει τότε ότι οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα οχήματα αναγνώρισης «ανήκουν πλέον στο παρελθόν». Μάλιστα, είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα τα δίναμε στα χέρια των ενόπλων δυνάμεών μας αν δεν ήταν ασφαλή».

Τα οχήματα Ajax κηρύχθηκαν τελικά έτοιμα για ανάπτυξη στις 5 Νοεμβρίου , οκτώ χρόνια αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Το έργο του Υπουργείου Άμυνας αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων λιρών για την κατασκευή 589 προηγμένων οχημάτων είχε δεχθεί έντονη κριτική λόγω μακρών καθυστερήσεων. Ενώ ο εξοπλισμός επρόκειτο να τεθεί σε υπηρεσία το 2017, το πρόγραμμα υπέστη επανειλημμένες οπισθοδρομήσεις, όπως προβλήματα θορύβου και δόνησης που τραυμάτισαν στρατιώτες κατά τις δοκιμές.

Τα προβλήματα είχαν εμφανιστεί από το 2021

Το 2021 αποκαλύφθηκε ότι τα άρματα δονούνταν τόσο έντονα, ώστε 310 άτομα που είχαν δοκιμάσει το Ajax χρειάστηκαν εξετάσεις ακοής. Δεκαεπτά άτομα υποβάλλονταν σε εξειδικευμένη θεραπεία για απώλεια ακοής, ενώ κάποιοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τον στρατό και έλαβαν αποζημίωση. Περισσότερα από 165 οχήματα έχουν πλέον παραδοθεί, αλλά η πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα ίσως να μην επιτευχθεί για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Μιλώντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πόλαρντ είπε: «Το Ajax ξεπέρασε σημαντικές προκλήσεις αλλά, το σημαντικότερο, μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχει αφήσει τα προβλήματά του πίσω. Το Ajax έχει αποδείξει στο πεδίο ότι είναι το πιο εξελιγμένο μεσαίου βάρους τεθωρακισμένο μαχητικό όχημα στον πλανήτη και έχουμε πάνω από μια πλήρη μοίρα έτοιμη να αναπτυχθεί, να πολεμήσει και να νικήσει, με περισσότερα να βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής».

Και πρόσθεσε: «Ο στόλος των Ajax έχει κρίσιμο ρόλο, καθώς η χώρα ενισχύει την ετοιμότητά της για πόλεμο… Ζούμε σε μια νέα εποχή απειλών, σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο, και για να ανταποκριθούμε σε αυτό, πρέπει να ανανεώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, αποσύροντας παλιό εξοπλισμό και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες».

Τα πρώτα τεθωρακισμένα εδώ και 30 χρόνια

Οι έξι παραλλαγές του προγράμματος Ajax, που αναπτύσσονται από την General Dynamics στο Merthyr Tydfil, θα είναι τα πρώτα νέα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που εισέρχονται σε υπηρεσία στον βρετανικό στρατό εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το Ajax αντικαθιστά τα οχήματα CVR(T), που εισήλθαν για πρώτη φορά σε υπηρεσία το 1971, και η νέα σειρά δοκιμάστηκε από το Household Cavalry Regiment, με έδρα το Bulford στο Wiltshire.

Ο Πόλαρντ είπε στις 5 Νοεμβρίου: «Σήμερα είναι ένα πραγματικά σημαντικό ορόσημο. Ήταν σωστό που η προηγούμενη κυβέρνηση διέκοψε τις δοκιμές ώστε να διδαχθούμε από τα προβλήματα δόνησης και θορύβου. Αυτά τα ζητήματα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Δεν θα δηλώναμε αρχική επιχειρησιακή ετοιμότητα αν δεν ήταν ασφαλή, ούτε θα τα δίναμε στους στρατιώτες της πρώτης γραμμής αν δεν ήταν ασφαλή — και έχω λάβει διαβεβαιώσεις από τα υψηλότερα κλιμάκια του στρατού έως τους τεχνικούς του οχήματος ότι είναι ασφαλή».

