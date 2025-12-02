Εκλογές 2028: Ψήφο από το κινητό προανήγγειλε ο Λιβάνιος!

Ο Θ. Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι το 2028 θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψήφος από κινητό στις δημοτικές εκλογές, με ασφαλή ταυτοποίηση και διόρθωση ψήφου.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, αποκάλυψε ότι στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2028 οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το κινητό τους, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα. Η παραδοσιακή διαδικασία θα συνεχίσει να ισχύει, ενώ η ηλεκτρονική ψήφος θα είναι προαιρετική και ασφαλής, με ταυτοποίηση μέσω κινητού και email.

Η διαδικασία θα επιτρέπει στους πολίτες να διορθώνουν την ψήφο τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την τελευταία να καταγράφεται ως έγκυρη. Το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση όσων εργάζονται την ημέρα των εκλογών, όσων βρίσκονται στο εξωτερικό και όσων αντιμετωπίζουν δυσκολία να επισκεφτούν εκλογικό κέντρο, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή.

Παράλληλα, σχεδιάζονται και ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για θέματα αρμοδιότητας των δήμων, τα οποία θα διεξάγονται μία φορά τον χρόνο και θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να ψηφιστεί έως τον Φεβρουάριο και από το φθινόπωρο του 2026 κάθε δήμος θα μπορεί να προκηρύσσει ψηφοφορίες για τοπικά ζητήματα μέσω κινητού.

Η κυβέρνηση βλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τα δημοψηφίσματα ως μέτρα που θα φέρουν εκσυγχρονισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, βελτιώνοντας τη συμμετοχή των πολιτών και μειώνοντας τις αδικαιολόγητες απουσίες από τις εκλογές.

