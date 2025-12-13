Απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες μέσω Μαρινάκη: «Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

Ο Παύλος Μαρινάκης μετέφερε την απάντηση της κυβέρνησης στην απόφαση που έλαβαν οι αγρότες για διάλογο με τον πρωθυπουργό.

O Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μετέφερε στους αγρότες το μήνυμα της κυβέρνησης μετά την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη» είπε από το βήμα της Βουλής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε: «επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους».

