Επικό τρολάρισμα Μπέου: «Μπέρδεψε» την Ανθή Βούλγαρη με την Ειρήνη Παπαδοπούλου (vid)

Ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε ορεξάτος στο Mega και έκανε μια πλάκα στην Ανθή Βούλγαρη.

Στην εκπομπή «Mega Ενημέρωση» βγήκε ζωντανά ο Αχιλλέας Μπέος προκειμένου να μιλήσει για την φωταγώγηση του Βόλου για τα Χριστούγεννα. Ο δήμαρχος Βόλου με το... καλημέρα τρόλαρε την Ανθή Βούλγαρη αποκαλώντας την Ειρήνη Παπαδοπούλου.

«Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα στην εκπομπή σας, στους τηλεθεατές, κύριε Χασαπόπουλε, κυρία Παπαδοπούλου. Πραγματικά χαίρομαι που...», με την Ανθή Βούλγαρη να τον διακόπτει και να τον ρωτάει: «Η Παπαδοπούλου είμαι εγώ κύριε Μπέο;».

Τότε εκείνος συνέχισε «εσύ δεν είσαι;», με την παρουσιάστρια να λέει «εμένα με λένε Βούλγαρη πάντως, όχι Παπαδοπούλου...». Ο Αχιλλέας Μπέος δικαιολογήθηκε λέγοντας: «Ε συγγνώμη, σε μπέρδεψα με την τραγουδίστρια», με τους συντελεστές της εκπομπής να ξεσπούν σε γέλια.

«Ε τότε θα με καλέσετε να ανάψω και το δέντρο αφού με μπερδέψατε με την τραγουδίστρια», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να συμπληρώνει: «Έχει χιούμορ ο δήμαρχος», ενώ ο Αχιλλέας Μπέος πρόσθεσε: «Είσαι και Βολιώτισσα από ότι έχω μάθει».

Δείτε στην αρχή του βίντεο

