Ένας πρώην παραολυμπιονίκης κολυμβητής, κάτοχος χρυσού μεταλλίου, καταδικάστηκε για απόπειρα σεξουαλικής επαφής με ανήλικο, αλλά η ποινή φυλάκισης αναστέλλεται.

Ο Γκάρεθ Ντιουκ, 39 ετών, κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο του Νιούπορτ για απόπειρα σεξουαλικής επαφής με ένα κορίτσι 14 ετών, που στην πραγματικότητα ήταν μέλος ομάδας κυνηγών παιδεραστών, οι οποίοι είχαν στήσει διαδικτυακή παγίδα.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Ντιουκ είχε ζητήσει από το ανήλικο να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και να ταξιδέψει για να συναντηθούν, με σκοπό να «φιληθούν και να αγκαλιαστούν». Παράλληλα, φέρεται να προέτρεψε το παιδί σε σεξουαλικές πράξεις μέσω συνομιλιών στο διαδίκτυο.

Το δικαστήριο επέβαλε στον Ντιουκ ποινή φυλάκισης έξι μηνών, η οποία αναστέλλεται για 18 μήνες. Επιπλέον, υποχρεώνεται να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης και του επιβλήθηκε επίσης συμμετοχή σε 30ήμερη δραστηριότητα αποκατάστασης «σεξουαλικής βλάβης».

Ο Ντιουκ, ο οποίος πάσχει από αχονδροπλασία και έχει πολλά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων ποσοστό τύφλωσης, μειωμένη ακοή και ανάγκη αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα, είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και ασημένιο στο Πεκίνο το 2008, προτού αποσυρθεί το 2011.

Ο δικαστής Μάθιου Πόρτερ-Μπράιαντ τόνισε ότι η συμπεριφορά του Ντιουκ ήταν «σοβαρή εγκληματική πράξη» και χαρακτήρισε τη δράση του «επιθετική». Παρά την παραδοχή μεταμέλειας και την απουσία προηγούμενων καταδικών, η απόφαση αναγνωρίζει τον κίνδυνο που προκύπτει από την πράξη του.

