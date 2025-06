Νέο UFO βίντεο από τον αμερικανικό στρατό: Δίσκος πετάει πάνω από το Αφγανιστάν

Αποκαλυπτικό βίντεο από τον αμερικανικό στρατό δείχνει UFO σε σχήμα δίσκου πάνω από Αφγανιστάν. Η αποκάλυψη που συζητείται παγκοσμίως.

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει ένα μυστηριώδες ιπτάμενο αντικείμενο σε σχήμα δίσκου να πετά πάνω από Αφγανιστάν και Πακιστάν αποκαλύφθηκε από τον γνωστό ufologist Jeremy Corbell.

Το πρωτοφανές βίντεο από τον αμερικανικό στρατό αποκαλύπτει ένα μυστηριώδες δίσκο να κινείται γρήγορα και απότομα ανάμεσα στα σύννεφα πάνω από την περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Το υλικό, που καταγράφηκε με θερμική κάμερα, έχει προκαλέσει σοβαρό ενδιαφέρον και συζητήσεις για την ύπαρξη εξωγήινων.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης και ufologist Jeremy Corbell δημοσίευσε το βίντεο που τραβήχτηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020 από πλατφόρμα υπό τον έλεγχο της Αεροπορίας των ΗΠΑ. Το υλικό δείχνει ένα γιγάντιο, δισκοειδές αντικείμενο να κινείται με «έξυπνο και απότομο» τρόπο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από στρατιωτικές πηγές.

LARGE “DISC” UAP / ACTIVITY : UAP NAVIGATES THROUGH CLOUDS / DETECTION : AIR FORCE / 23 NOV 2020



***

Investigative journalists Jeremy Corbell and George Knapp obtained and are revealing for the first time - military filmed footage of a UAP - officially documented and catalogued… pic.twitter.com/zi8bermkyb