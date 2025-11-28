Η εκδίκηση μετά την απόλυση που κόστισε 740.000€ στην εταιρεία

Μετά την απόλυσή του, ένας 35χρονος χάκαρε το δίκτυο της εταιρείας του, προκαλώντας ζημιές άνω των 744.000€. Τώρα κινδυνεύει με έως και 10 χρόνια φυλάκιση.

Ένας 35χρονος από το Οχάιο, ο Μάξγουελ Σουτζ, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές ποινές αφού, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προκάλεσε ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην πρώην εταιρεία του ως πράξη εκδίκησης για την απόλυσή του.

Ο Σουτζ εργαζόταν στο τμήμα πληροφορικής εταιρείας στο Χιούστον του Τέξας μέχρι τον Μάιο του 2021, όταν η συνεργασία τους τερματίστηκε. Αντί να αναζητήσει νέα εργασία ή να κάνει ένα διάλειμμα, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, φέρεται πως κατάστρωσε ένα σχέδιο δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με το The Register, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του, ο Σουτζ απέκτησε παράνομα πρόσβαση στον υπολογιστή πρώην συναδέλφου του και από εκεί στο εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε επαναφέρει περίπου 2.500 κωδικούς πρόσβασης, αποκλείοντας χιλιάδες υπαλλήλους και συνεργάτες από τα συστήματα της εταιρείας.

Κίνδυνος φυλάκισης

Η εισαγγελία υπολογίζει ότι η ζημιά που προκλήθηκε ξεπέρασε τα 744.000 ευρώ, ποσό που αφορά τη διακοπή λειτουργίας, την αδυναμία εξυπηρέτησης πελατών και το κόστος αποκατάστασης των συστημάτων. Παρά τις προσπάθειές του να σβήσει τα ίχνη του, οι ερευνητές κατάφεραν να τον εντοπίσουν, και στις 18 Νοεμβρίου ο Σουτζ κρίθηκε ένοχος για ηλεκτρονική απάτη.

Ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο ότι «ήταν πολύ αναστατωμένος που απολύθηκε». Ωστόσο, η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη εξετάζει πλέον ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 250.000 δολάρια. Η ανακοίνωση της ποινής έχει οριστεί για τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη ενός πρώην εργαζομένου στη Disney World, ο οποίος είχε αλλοιώσει πληροφορίες για αλλεργιογόνα στα μενού εστιατορίων ως αντίποινα για την απόλυσή του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκιση και του επέβαλε να καταβάλει συνολικά 690.000 δολάρια σε αποζημιώσεις.

