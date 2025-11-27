Influncer πέθανε μετά από «μαραθώνιο» φαγητού με 10.000 θερμίδες την ημέρα (vid)

30χρονος influencer πέθανε στην προσπάθειά του να πάρει 25 κιλά, τρώγοντας 10.000 θερμίδες την ημέρα για να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματός του.

Ο Ντμίτρι Νουγιανζίν πέρα αρκετές εβδομάδες καταβροχθίζοντας τεράστιες ποσότητες junk food. Πίτσες, μπέργκερ, κέικ, ντόνατς, πατατάκια, κάθε λογής «κακού» φαγητού. Ο στόχος του; Να πάρει 25 κιλά και εν συνεχεία να τα χάσει σε live μετάδοση, ώστε να διαφημίσει το νέο πρόγραμμα απώλειας βάρους που σχεδίασε ο ίδιος.

Ο 30χρονος βιντεοσκοπούσε καθημερινά το «πείραμα» των 10.000 θερμίδων, εξηγώντας ότι για πρωινό έτρωγε μία πιατέλα γλυκά και μισή τούρτα, ενώ για μεσημεριανό 800 γραμμάρια ντάμπλινγκ με μαγιονέζα. Το βράδυ έκλεινε με ένα μπέργκερ και δύο μικρές πίτσες.

Σε ένα απ' τα τελευταία και πιο σοκαριστικά βίντεο του είχε αναφέρει: «Παχαίνω για το πρόγραμμα απώλειας βάρους μου. Αυτό είναι το μενού των 10.000 θερμίδων». Αν και οι followers έβλεπαν το challenge ως «ακραίο» και «αστείο», η υγεία του Νουγιανζίν άρχισε να επιδεινώνεται σοβαρά.

Το challenge πήγε τραγικά λάθος

Σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στις 21 Οκτωβρίου, έγραψε: «Φίλοι! Το ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ μου ξεκινά πολύ σύντομα, όπου μπορείτε να κερδίσετε φοβερά δώρα και, το πιο σημαντικό, να χτίσετε ένα όμορφο σώμα, να μάθετε να τρώτε σωστά και να απολαμβάνετε την άσκηση! Θα χάσω βάρος μαζί με τους μαθητές μου, οπότε θα είναι διπλά συναρπαστικό!». Είχε υποσχεθεί 100 λίρες σε οποιονδήποτε ζύγιζε πάνω από 100 κιλά και κατάφερνε να χάσει το 10% του βάρους του μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Ωστόσο, η ακραία και ανθυγιεινή διατροφή του επέστρεψε για να τον στοιχειώσει. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο influencer κατέρρευσε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του challenge, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για επιπλοκές στην καρδιά από την υπερφαγία και την πίεση που δέχτηκε ο οργανισμός του.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του την επόμενη μέρα, αφότου είχε ακυρώσει προπονήσεις και είχε πει σε φίλους ότι δεν αισθανόταν καλά, ενώ σχεδίαζε να δει γιατρό. Οι φίλοι του δήλωσαν ότι πέθανε ενώ κοιμόταν.

Από 92 κιλά σε 105 μέσα σε λίγες εβδομάδες: Ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στα παχύσαρκα άτομα

Στην αρχή της πρόκλησης ζύγιζε λίγο πάνω από 92 κιλά και μέχρι τις 18 Νοεμβρίου είχε φτάσει τα 105. Στην τελευταία του ανάρτηση, εμφανίζεται να επιδεικνύει το αυξημένο βάρος του τρώγοντας πατατάκια, σε ένα κλιπ που έγραφε: «Το ήθελα και το κατάφερα!».

Σύμφωνα με το British Heart Foundation, η γρήγορη και υπερβολική αύξηση βάρους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Το ίδρυμα σημειώνει ότι η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση λίπους στις αρτηρίες (αθηροσκλήρωση), υψηλή πίεση, υψηλή χοληστερόλη και διαβήτη τύπου 2, όλοι παράγοντες κινδύνου για καρδιακή νόσο.

Αν οι αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα στην καρδιά φράξουν, μπορεί να προκληθεί καρδιακή προσβολή. Αν φράξουν όσες αιματώνουν τον εγκέφαλο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εγκεφαλικό ή αγγειακή άνοια.

