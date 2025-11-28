Τι αποκαλύπτουν τα νέα δεδομένα

Ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα που περιβάλλουν τη Νήσο του Πάσχα φαίνεται πως πλησιάζει επιτέλους στη λύση του, καθώς επιστήμονες εντοπίζουν ποιοι πραγματικά κατασκεύασαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα, πριν από περισσότερα από 900 χρόνια.

Για δεκαετίες, οι ερευνητές πίστευαν πως τα αγάλματα των 12 έως και 80 τόνων απαιτούσαν τη συντονισμένη εργασία εκατοντάδων ανθρώπων, υπό την καθοδήγηση μιας ισχυρής και κεντρικής εξουσίας. Ωστόσο, νέα αρχαιολογικά στοιχεία ανατρέπουν αυτή την άποψη.

Τα μοάι δεν ήταν έργο μιας ενιαίας, πανίσχυρης ηγεσίας. Αντιθέτως, κάθε άγαλμα φαίνεται πως λαξεύτηκε από μικρές οικογενειακές ομάδες ή clans, με μόλις τέσσερα έως έξι άτομα να εργάζονται πάνω σε κάθε κατασκευή. Μέσα από τη δημιουργία ενός νέου τρισδιάστατου μοντέλου του κύριου λατομείου των μοάι, στο Ράνο Ραράκου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν 30 διαφορετικά «εργαστήρια», όπου παράγονταν τα αγάλματα.

