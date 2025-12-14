Φυλακές Νότιας Καρολίνας: Αναχαιτίστηκε drone με μπριζόλες, καβούρια και μαριχουάνα

Απίστευτο περιστατικό στη φυλακή Lee της Νότιας Καρολίνας: Drone με μπριζόλες, καβούρια και μαριχουάνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε. Ερευνάται η παράνομη παράδοση.

Μια απίστευτη υπόθεση λαθραίας παράδοσης σε φυλακή της Νότιας Καρολίνας φέρνει στο φως την πρωτοφανή χρήση drone για την εισαγωγή παράνομων «αντικειμένων» στους κρατούμενους. Η παράδοση περιλάμβανε μια σειρά από «χριστουγεννιάτικες» λιχουδιές, όπως μπριζόλα, καβούρια και καρυκεύματα Old Bay, τα οποία προορίζονταν για ένα εορταστικό δείπνο. Η παράνομη αποστολή αναχαιτίστηκε, όταν ένας φύλακας στην φυλακή Lee εντόπισε το ύποπτο δέμα που είχε ρίξει το drone στην αυλή.

Όταν το δέμα εξετάστηκε, βρέθηκαν μια άψητη μπριζόλα, καβούρια, μαριχουάνα, καρυκεύματα Old Bay και τσιγάρα, στοιχεία που επιβεβαίωσαν ότι οι κρατούμενοι μάλλον σχεδίαζαν μια... εορταστική εκδήλωση για τα Χριστούγεννα.

Το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Νότιας Καρολίνας γνωστοποίησε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «φαίνεται ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δείπνο».

Παρά την χιουμοριστική διάσταση, οι αρχές ανακοινώνουν ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ότι η εμπλοκή του drone μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων ποινών φυλάκισης για τον υπεύθυνο.

Αν και η προσπάθεια εισαγωγής εορταστικών λιχουδιών αποτράπηκε, το περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια τις καινοτόμες και παράνομες τακτικές που χρησιμοποιούνται για να παρακάμψουν την αυστηρή ασφάλεια στις φυλακές.

