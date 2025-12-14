Οδήγησε 82.000 χλμ με Tesla και συνέκρινε το κόστος με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο (vid)

YouTuber κατέγραψε αναλυτικά το πραγματικό κόστος χρήσης ενός Tesla για δύο χρόνια, συγκρίνοντάς το με αυτοκίνητο βενζίνης και αποκαλύπτοντας τις σημαντικές τους διαφορές.

Είτε σκέφτεσαι σοβαρά να αγοράσεις Tesla, είτε απλώς είσαι περίεργος, ένας δημιουργός στο YouTube έκανε τη δουλειά για όλους. Ο Vegas Tesla Carmen κατέγραψε το πραγματικό κόστος χρήσης του Tesla Model 3 σε βάθος δύο ετών, οδηγώντας το απολύτως φυσιολογικά στην καθημερινότητά του.

Σε αυτό το διάστημα, το όχημα διένυσε περίπου 84.000 χιλιόμετρα, χωρίς πειραματισμούς ή προσπάθεια «βελτίωσης» των στοιχείων. Το Tesla Model 3, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, κοστίζει από 37.990 έως 57.990 ευρώ, γεγονός που το τοποθετεί στα ακριβότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας του.

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η τιμή αγοράς, αλλά αν τελικά «βγαίνει» στην καθημερινή χρήση.

Οι πραγματικοί αριθμοί με βάση 3 παράγοντες: Φόρτιση, συντήρηση και ασφάλιση

Ο YouTuber ανέλυσε τρεις βασικές κατηγορίες εξόδων: φόρτιση, συντήρηση και ασφάλιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του:

Το κόστος φόρτισης (σπίτι και superchargers) ανήλθε σε 2.840 δολάρια

Η συντήρηση κόστισε μόλις 158 δολάρια

Η ασφάλιση, με μέσο όρο 93,79 δολάρια τον μήνα, έφτασε συνολικά περίπου τα 2.250 δολάρια

Το συνολικό κόστος χρήσης για δύο χρόνια διαμορφώθηκε στα 5.245 δολάρια.

Πόσα χρήματα γλίτωσε σε σύγκριση με το αυτοκίνητο βενζίνης

Στο ίδιο διάστημα, ο δημιουργός υπολόγισε τι θα είχε πληρώσει αν οδηγούσε αυτοκίνητο βενζίνης.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. 4.649 δολάρια εξοικονόμησε μόνο από τα καύσιμα, περίπου 2.000 δολάρια λιγότερα σε συντήρηση και 1.349 δολάρια από ασφάλιση

Συνολικά, τα χρήματα που γλίτωσε έφτασαν τα 7.998 δολάρια!

Ο τελικός απολογισμός για το Tesla: Όχι τέλειο, αλλά σαφώς πιο οικονομικό

Παρά τα θετικά, ο ίδιος παραδέχεται ότι το Tesla δεν είναι χωρίς προβλήματα. Ειδικά στο θέμα της ασφάλισης, σημείωσε καθυστερήσεις και γραφειοκρατία μετά από ατύχημα, κάτι που τον έκανε επιφυλακτικό απέναντι στην Tesla Insurance.

Ωστόσο, το τελικό συμπέρασμα παραμένει σαφές: «Η οδήγηση του Tesla δεν είναι και η πιο φθηνή, αλλά τα 5.000 δολάρια για τόσα χιλιόμετρα δεν είναι και ένα μικρό ποσό. Είναι σαφές, πως ένα αυτοκίνητο βενζίνης μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβότερο σε βάθος χρόνου».

