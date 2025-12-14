Ποιες δουλειές θα εξαιρούνταν από την υποχρεωτική θητεία στη Βρετανία

Ποια επαγγέλματα θα μπορούσαν να αποφύγουν την υποχρεωτική στράτευση στο Ηνωμένο Βασίλειο αν επανέλθει η θητεία. Τι δείχνει η ιστορία και ποιοι είναι «απαραίτητοι».

Το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στο Ηνωμένο Βασίλειο επανέρχεται δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, καθώς η κυβέρνηση εντείνει τα σχέδια προετοιμασίας για ένα ακραίο σενάριο ευρείας σύρραξης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τη στράτευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της χώρας.

Όπως συνέβη και στην πανδημία της Covid-19, όταν οι λεγόμενοι «βασικοί εργαζόμενοι» κράτησαν όρθιες τις κρίσιμες υπηρεσίες, έτσι και σε περίπτωση πολέμου, ορισμένοι ρόλοι θεωρούνται απαραίτητοι για την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

«Η σκιά του πολέμου βρίσκεται προ των πυλών»

Ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Καρνς, προειδοποίησε πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αναπτύσσει ταχέως» σχέδια για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης και αιματηρής σύγκρουσης. Όπως δήλωσε, οι απώλειες που υπέστη η Βρετανία σε Ιράκ και Αφγανιστάν αντιστοιχούν περίπου σε μία εβδομάδα μαχών στον πόλεμο της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας τη σκληρή πραγματικότητα ενός σύγχρονου πολέμου.

«Αν αναρωτιέστε αν η Βρετανία βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, τότε η απάντηση είναι ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι εξετάζεται ήδη «ο ρόλος του καθενός στην κοινωνία σε περίπτωση πολέμου».

Ποιοι θα μπορούσαν να αποφύγουν τη στράτευση

Αν και δεν υπάρχει επί του παρόντος υποχρεωτική θητεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ιστορία προσφέρει σαφή παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, η στράτευση δεν αφορούσε το σύνολο του πληθυσμού.

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιρέθηκαν μεταξύ άλλων: άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κληρικοί, δάσκαλοι, εργαζόμενοι σε κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς.

Αντίστοιχα, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, απαλλαγές δόθηκαν σε επαγγέλματα ζωτικής σημασίας όπως: αρτοποιοί και εργαζόμενοι στην επισιτιστική αλυσίδα, αγρότες, γιατροί και υγειονομικό προσωπικό, μηχανικοί και τεχνικοί υποδομών.

Στόχος ήταν να διατηρηθεί η παραγωγή, η υγεία και η βασική λειτουργία του κράτους, ενώ ο στρατός ενισχυόταν με ανθρώπινο δυναμικό.

Οι «απαραίτητοι εργαζόμενοι» του σήμερα

Σε ένα σύγχρονο σενάριο υποχρεωτικής θητείας, ειδικοί εκτιμούν ότι παρόμοια λογική θα ακολουθηθεί και σήμερα. Εργαζόμενοι σε κρίσιμες υποδομές, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ενέργεια, στις μεταφορές και στη διατροφή θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «απαραίτητοι» και να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Για όσους θεωρούνται ικανοί για μάχιμη υπηρεσία, η ένταξη σε έναν τέτοιο κρίσιμο επαγγελματικό κλάδο θα μπορούσε να αποτελέσει τον μοναδικό τρόπο αποφυγής της στράτευσης.

Το ερώτημα, πάντως, παραμένει θεωρητικό προς το παρόν. Ωστόσο, καθώς τα σχέδια πολεμικής προετοιμασίας «εξελίσσονται ραγδαία», δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν η επαγγελματική τους ιδιότητα θα μπορούσε κάποτε να αποδειχθεί καθοριστική.

