Ο «Ρώσος Ποπάι» κινδυνεύει να χάσει και τα δύο του χέρια μετά τις ενέσεις βαζελίνης που έκανε για να τα φουσκώσει (vid)

Η υγεία του Κιρίλ Τερέσιν έχει επιδεινωθεί δραματικά από τότε που φούσκωσε τους δικεφάλους του με βαζελίνη.

Ο άνδρας που έχει γίνει viral στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο επειδή έβαλε με ένεση βαζελίνη στα μπράτσα του για να τα κάνει τεράστια κινδυνεύει πλέον να χάσει και τα δύο του χέρια, λόγω των ζημιών που του προκάλεσε αυτή η επικίνδυνη διαδικασία.

Ο 29χρονος Κιρίλ Τερέσιν πήρε το παρατσούκλι «Ρώσος Ποπάι» αφού φούσκωσε τους δικεφάλους του με την ελπίδα να προσελκύσει γυναίκες. Όμως αντί να αποκτήσει μυϊκή μάζα όπως οι τύποι στο γυμναστήριο που δουλεύουν σκληρά και προσέχουν τη διατροφή τους, ο Τερέσιν είχε τοποθέτησε με ένεση τρία λίτρα βαζελίνης στους βραχίονές του ώστε να τους φουσκώσει και να φαίνεται πιο μυώδης.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, καθώς ο Τερέσιν κατάφερε μέσω αυτή της διαδικασίας να μπλοκάρει την αιμάτωση των πραγματικών μυών του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να νεκρώσει μέρος του ιστού στο χέρι του και να χρειαστεί να αφαιρεθεί. Ως αποτέλεσμα, ήταν να αναγκαστεί να περάσει από μια σειρά επεμβάσεων για να αφαιρεθεί η βαζελίνη και ο νεκρός μυϊκός ιστός, ενώ οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι κινδυνεύει με περαιτέρω επιπλοκές, που μπορεί να οδηγήσουν σε ακρωτηριασμό ή ακόμη και θάνατο.

Κινδυνεύει να χάσει και τα δύο του χέρια

Τώρα, τα ΜΜΕ της Ρωσίας αναφέρουν ότι ο κίνδυνος ακρωτηριασμού γίνεται όλο και πιο σοβαρός, καθώς ισχυρίζονται ότι ο Τερέσιν κινδυνεύει να χάσει και τα δύο του χέρια. Αναφέρουν ότι οι γιατροί είπαν στον άνδρα ότι χρειάζεται πολλαπλά μοσχεύματα δέρματος για να σωθούν τα χέρια του μετά από σοβαρή μόλυνση, αλλά η υγεία του δεν είναι αρκετά καλή για να προχωρήσει σε χειρουργείο προς το παρόν. Εάν τελικά γίνει η επέμβαση, θα χρειαστεί αγγειοχειρουργός, πλαστικός χειρουργός και μια ομάδα που θα μειώσει τον όγκο των χεριών του προκειμένου να προστατευθεί από μελλοντικές επιπλοκές.

Οι καταστροφικές ενέσεις του Κιρίλ

Ο «Ρώσος Ποπάι» ξεκίνησε να κάνει αυτές τις ενέσεις το 2017, αλλά ο εφιάλτης για την υγεία του που ακολούθησε τον οδήγησε να παραδεχτεί ότι είχε κάνει σοβαρό λάθος. Εκτός από τη βαζελίνη, ο άνδρας φέρεται επίσης να είχε ενέσεις στα χέρια του και δικό του αυτοσχέδιο μείγμα, το οποίο τα έκανε ακόμη μεγαλύτερα, χωρίς όμως να του προσφέρει καμία δύναμη.

Νωρίτερα φέτος, μοιράστηκε βίντεο από το νοσοκομείο, όπου φλεξάρει τα πρησμένα χέρια του και λέει ότι πρόκειται να κάνει «επέμβαση για αφαίρεση των δικεφάλων». Άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν με το χέρι τυλιγμένο σε επιδέσμους. Τώρα οι γιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του εγκαίρως για να μπορέσουν να κάνουν τα μοσχεύματα δέρματος πριν ο ακρωτηριασμός γίνει πραγματικός κίνδυνος.

