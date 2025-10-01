Υπάλληλος πιτσαρίας έφαγε πίτσα ανταγωνιστή μπροστά σε πελάτες και απολύθηκε

Μια υπόθεση από το Βίγκο της Ισπανίας προκαλεί συζητήσεις γύρω από τα όρια της επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Ένας υπάλληλος γνωστής αλυσίδας εστίασης απολύθηκε όταν όχι μόνο παραποίησε επανειλημμένα το ωράριό του, αλλά και παρήγγειλε πίτσα από ανταγωνιστικό κατάστημα, την οποία κατανάλωσε μπροστά σε πελάτες!

Οι παρατυπίες με το ωράριο

Ο εργαζόμενος, ο οποίος είχε προσληφθεί το 2022, καταγράφηκε δύο φορές να πλαστογραφεί τις ώρες παρουσίας του. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίστηκε στη δουλειά με καθυστέρηση 40 λεπτών, καταχωρώντας ωστόσο την κανονική ώρα άφιξης. Στη δεύτερη, αποχώρησε δύο ώρες νωρίτερα λόγω αδιαθεσίας, αλλά στο φύλλο καταγραφής φαινόταν ότι ολοκλήρωσε κανονικά τη βάρδιά του. Σύμφωνα με την απόφαση, τέτοιου είδους παραβάσεις δημιουργούν «άμεση ζημία για την εταιρεία», η οποία έχει νομική υποχρέωση να παρακολουθεί τις ώρες εργασίας.

Το περιστατικό με την πίτσα του ανταγωνιστή

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε όταν ο εργαζόμενος, ο οποίος εξέφρασε το αίσθημα της πείνας, απέρριψε προσφορά πίτσας από τον προϊστάμενό του και προτίμησε να παραγγείλει φαγητό από ανταγωνιστική αλυσίδα. Μάλιστα, έφαγε την πίτσα μπροστά στους πελάτες, γεγονός που -όπως υπογράμμισε το δικαστήριο- ισοδυναμούσε με «σαφή περιφρόνηση προς την εταιρεία και τα προϊόντα της».

Η νομική μάχη

Ο υπάλληλος προσέφυγε αρχικά στο Κοινωνικό Δικαστήριο του Βίγκο, το οποίο απέρριψε την αγωγή του, δικαιώνοντας την εταιρεία. Στη συνέχεια άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας (TSJG), ισχυριζόμενος ότι τα παραπτώματα δεν δικαιολογούσαν την απόλυση.

Ωστόσο, το TSJG επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνoντας ότι τόσο οι παρατυπίες στο ωράριο όσο και το περιστατικό με την πίτσα «συνιστούν σοβαρή παραβίαση της καλής πίστης και της σχέσης εμπιστοσύνης» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μάλιστα, το δικαστήριο επεσήμανε ότι η κατανάλωση προϊόντος ανταγωνιστή μπροστά σε πελάτες θα μπορούσε να αφήσει την εντύπωση πως η ίδια η αλυσίδα προσφέρει προϊόν κατώτερης ποιότητας.

«Σκόπιμη πρόθεση βλάβης»

Στο σκεπτικό του, το Ανώτατο Δικαστήριο χαρακτήρισε την πράξη ως «σκόπιμη πρόθεση να βλάψει την εταιρεία», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά πλήττει όχι μόνο την εικόνα του καταστήματος, αλλά και την εμπιστοσύνη που αποτελεί βασικό στοιχείο σε κάθε εργασιακή σχέση. Έτσι, η υπόθεση κατέληξε σε οριστική επικύρωση της απόλυσης, με το δικαστήριο να ξεκαθαρίζει ότι τα τρία περιστατικά μαζί συγκροτούν επαρκή λόγο για πειθαρχική καταγγελία της σύμβασης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ