Το πρώτο μπάρμπεκιου στο Διάστημα: Κινέζοι αστροναύτες έψησαν φτερούγες κοτόπουλου (vid)

Οι αστροναύτες της Κίνας μόλις έγραψαν ιστορία, αφού για πρώτη φορά, ετοίμασαν και απόλαυσαν ψητά φτερά κοτόπουλου σε τροχιά, χάρη σε έναν νέο, ειδικά σχεδιασμένο φούρνο για το Διάστημα.

Στον Κινεζικό Διαστημικό Σταθμό, τα πληρώματα των αποστολών Shenzhou-20 και Shenzhou-21 χρησιμοποίησαν έναν καινοτόμο φούρνο για να μαγειρέψουν και να απολαύσουν ένα γεύμα, φτερoύγες κοτόπουλου Νέας Ορλεάνης και φιλέτα μοσχαριού με μαύρο πιπέρι.

Το Κέντρο Αστροναυτών της Κίνας (ACC) δημοσίευσε βίντεο με τους ταϊκοναύτες να προετοιμάζουν και να ψήνουν τα φαγητά, γιορτάζοντας μια στιγμή άνεσης και καινοτομίας σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Ένας φούρνος σχεδιασμένος για το Διάστημα

Ο νέος φούρνος αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Κίνας να βελτιώσει την καθημερινότητα των αστροναυτών σε μακροχρόνιες αποστολές. Σύμφωνα με το ACC, μπορεί να ψήνει χωρίς καπνό και χωρίς λάδι, ενώ πληροί αυστηρά πρότυπα εκπομπών και ενεργειακής ασφάλειας.

«Μετά από τεχνολογικές καινοτομίες στον έλεγχο θερμοκρασίας, τη συλλογή υπολειμμάτων και τη φίλτρανση, πετύχαμε ψήσιμο χωρίς καπνό στο Διάστημα», εξήγησε ο Λιου Γουέιμπο από το ACC. Ο φούρνος μπορεί να λειτουργεί αξιόπιστα για πάνω από 500 κύκλους ψησίματος.

Από τα μπισκότα της NASA στα κοτόπουλα της Κίνας

Η NASA είχε δοκιμάσει το 2020 να ψήσει μπισκότα σοκολάτας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μια διαδικασία που πήρε πάνω από δύο ώρες για ένα μόνο μπισκότο.

Ο κινεζικός φούρνος, ωστόσο, κατάφερε να ψήσει φτερά κοτόπουλου σε μόλις 28 λεπτά, δείχνοντας εντυπωσιακή απόδοση και καλύτερη διαχείριση θερμότητας. «Ο φούρνος σχεδιάστηκε εξαρχής με βάση τη συμβατότητα ενέργειας του σταθμού, την ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και την ασφάλεια», ανέφερε ο καθηγητής Κανγκ Γκουοχουά του Πανεπιστημίου Αεροναυπηγικής Ναντζίνγκ.

Το Διάστημα αρχίζει να μετατρέπεται και να μοιάζει με σπίτι

Για τους ταϊκοναύτες που ζουν μήνες μακριά από τη Γη, η δυνατότητα να μαγειρεύουν φρέσκα φαγητά δεν είναι απλώς θέμα διατροφής, αλλά και ψυχολογικής ισορροπίας. «Ο διαστημικός σταθμός δεν είναι μόνο εργαστήριο — είναι και το σπίτι των αστροναυτών. Το μπάρμπεκιου τους ζεσταίνει την ψυχή και βοηθά να διατηρήσουν τη γήινη αίσθηση», σημείωσε ο Κανγκ.

Η αποστολή Shenzhou-21 έχει επεκτείνει το διαστημικό μενού σε περισσότερα από 190 πιάτα, που εναλλάσσονται ανά δέκα ημέρες. Οι αστροναύτες μπορούν να ψήνουν ξηρούς καρπούς, κέικ και φρέσκα λαχανικά, ενώ το «διαστημικό μποστάνι» του σταθμού παράγει μαρούλια, ντοματίνια και γλυκοπατάτες, με ορισμένα φυτά να ολοκληρώνουν πλήρεις κύκλους ανάπτυξης από σπόρο σε σπόρο.

