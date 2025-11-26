Θρησκευτικός ηγέτης προειδοποιεί για το τέλος του 2025: Τι προβλέπει ότι θα συμβεί στον κόσμο

Ένας μυστηριώδης προφήτης που έχει να εμφανιστεί εδώ και δεκαετίες έχει κάνει μια δυσοίωνη πρόβλεψη για το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με κάποια σενάρια, ένας κομήτης είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει τη Γη μέχρι το τέλος του χρόνου, σε αυτό που ένας αμφιλεγόμενος θρησκευτικός ηγέτης από το Πακιστάν αποκάλεσε «την τελευταία ημέρα αυτού του κόσμου».

Η προειδοποίηση για την καταστροφή προήλθε από τα γραπτά του Ριάζ Άχμεντ Γκοχάρ Σάχι, ενός Πακιστανού πνευματικού ηγέτη και μυστικιστή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Θεός στέλνει έναν κομήτη για να συγκρουστεί με τη Γη επειδή η ανθρωπότητα έχει απομακρυνθεί υπερβολικά από τις πνευματικές αλήθειες.

Ο Γκοχάρ Σάχι ίδρυσε αρκετούς οργανισμούς για να διαδώσει τις διδασκαλίες της «θεϊκής αγάπης», συμπεριλαμβανομένου του πνευματικού κινήματος Anjuman Serfaroshan-e-Islam και του Messiah Foundation International (MFI).

Η προφητεία του Γκοχάρ Σάχι

Η προφητεία, καταγεγραμμένη στο βιβλίο του Γκοχάρ Σάχι του 2000 με τίτλο «The Religion of God», αναφέρει: «Ένας κομήτης έχει σταλεί προς τη Γη για ολοκληρωτική καταστροφή. Ο κομήτης αναμένεται να πέσει στη Γη τα επόμενα 20-25 χρόνια. Αυτή θα είναι η τελευταία ημέρα αυτού του κόσμου».

Σύμφωνα με τους οπαδούς του Γκοχάρ Σάχι, η επερχόμενη σύγκρουση του κομήτη θα προκαλέσει τεράστιους σεισμούς, τσουνάμι και γενικευμένη κοινωνική κατάρρευση , σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας παγκόσμιας τάξης.

Αυτή η ουράνια κρίση, όπως ισχυρίζονταν οι οπαδοί, προέρχεται από την ηθική παρακμή της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων ατελείωτων πολέμων που τροφοδοτούνται από πυρηνικά όπλα και την αδιάκοπη αλληλοκαταστροφή για ασήμαντες διαφορές.

Η NASA δεν επιβεβαιώνει την απειλή

Παρά την προειδοποίηση, η NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες δεν έχουν εκδώσει καμία ανακοίνωση για αντικείμενο που να προβλέπεται ότι θα απειλήσει τη Γη πριν η χρονιά γίνει 2026.

Αρκετοί κομήτες και αστεροειδείς, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού διαστημικού βράχου Apophis, έχουν πρόσφατα αφαιρεθεί από τη λίστα της NASA με τα αντικείμενα που είχαν μικρή πιθανότητα σύγκρουσης με τον πλανήτη μας. Ωστόσο, κανένας δεν προβλεπόταν να πλησιάσει επικίνδυνα τη Γη σύντομα.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Γκοχάρ Σάχι

Ο Γκοχάρ Σάχι εξαφανίστηκε μυστηριωδώς έναν μόλις χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2001. Ωστόσο, οι οπαδοί του επιμένουν ότι ο πνευματικός ηγέτης (ο οποίος αν ζει θα είναι 84 ετών) είναι ακόμα ζωντανός και κρύβεται από τον κόσμο.

Πριν από δύο δεκαετίες περίπου, ο Γκοχάρ Σάχι είχε προσθέσει ότι τα σημάδια αυτού του κομήτη της συντέλειας είχαν ήδη φανεί στο ηλιακό σύστημα, με μέρος του διαστημικού βράχου να έχει χτυπήσει, όπως ισχυρίστηκε, τον μακρινό γείτονά μας Δία. «Ένα κομμάτι του κομήτη έχει ήδη πέσει στον Δία, δύο χρόνια πριν. Οι επιστήμονες το γνωρίζουν αυτό και σχεδιάζουν να εγκατασταθούν στη Σελήνη ή σε άλλον πλανήτη πριν πέσει ο κομήτης», έγραψε στο βιβλίο.

Παρά τη λεπτομερή περιγραφή της πορείας του κομήτη, η μόνη σημαντική πρόσκρουση που συνέβη στον Δία πριν από την έκδοση του βιβλίου ήταν το 1994, όταν ο κομήτης Shoemaker–Levy 9 διαλύθηκε και απορροφήθηκε από τη βαρύτητα του γιγάντιου πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, το πιο αξιοσημείωτο αντικείμενο που ταξιδεύει αυτή την περίοδο στο ηλιακό μας σύστημα το 2025 και το 2026 είναι ο διαστρικός επισκέπτης 3I/ATLAS, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται 170 εκατομμύρια μίλια μακριά όταν φτάσει στο πλησιέστερο σημείο του προς τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου .

Παρά την έλλειψη προφανών ενδείξεων ότι η προφητεία του Γκοχάρ Σάχι θα επαληθευτεί, πρόσφατη μελέτη προειδοποίησε ότι η Αφροδίτη μπορεί δυνητικά να εμποδίζει την ορατότητά μας προς εισερχόμενους αστεροειδείς που κρύβονται στο έντονο φως του Ήλιου, αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο τώρα.

Ο θρησκευτικός ηγέτης και οι διαμάχες

Στην καρδιά των διδασκαλιών του Γκοχάρ Σάχι βρισκόταν η ιδέα ότι η αληθινή πνευματικότητα βρίσκεται στη θεϊκή αγάπη, μια παγκόσμια δύναμη που ενώνει όλες τις θρησκείες. Συνδύαζε τον Σουφισμό, μια μυστικιστική διάσταση του Ισλάμ, με την ισλαμική εσχατολογία, δηλαδή τη θρησκευτική εστίαση στους έσχατους καιρούς και την τελική μοίρα της ψυχής.

Ο Γκοχάρ Σάχι κατηγορούσε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι σπαταλούν δισεκατομμύρια στους συνεχιζόμενους διαστημικούς αγώνες και τις σεληνιακές αποστολές αντί να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι αυτή η απληστία έχει κόψει τους δεσμούς με τη θεϊκή αγάπη και έχει προκαλέσει την οργή του Θεού.

«Αν κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες για επιστημονική έρευνα, ποιο είναι το όφελος για την ανθρωπότητα, ακόμα κι αν έφτασαν στη Σελήνη και στον Δία; Έχουν ανακαλύψει κάποιο φάρμακο που να επιβραδύνει τη γήρανση ή ένα φάρμακο που να νικά τον θάνατο;» αναρωτήθηκε στο βιβλίο του.

Ωστόσο, ο αυτοαποκαλούμενος προφήτης προκάλεσε σφοδρή διαμάχη ανάμεσα σε ορθόδοξους μουσουλμάνους ισχυριζόμενος ότι είναι ο αναμενόμενος Ιμάμ Μεχντί, ο Ιησούς Χριστός που επέστρεψε, ακόμη και ο Ινδουιστής Κάλκι Άβαταρ, ισχυρισμούς που οι επικριτές χαρακτήρισαν βλάσφημη αίρεση. Στο Πακιστάν, οι ισχυρισμοί του οδήγησαν σε κατηγορίες για βλασφημία και σε πανεθνική απαγόρευση των βιβλίων και των οργανισμών του το 2000.

Η αμφιλεγόμενη προφητεία του θρησκευτικού ηγέτη επανεμφανίστηκε τους τελευταίους μήνες μετά από ψευδείς ισχυρισμούς ότι το βιβλικό γεγονός γνωστό ως «Αρπαγή» θα συνέβαινε στις 23 Σεπτεμβρίου . Η πρόβλεψη του πάστορα Τζόσουα Μλακέλα, ενός Νοτιοαφρικανού ιεροκήρυκα, έγινε viral και επηρέασε ακόμη και κάποιους πιστούς να πουλήσουν όλα τους τα υπάρχοντα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο να μεταφερθούν ακαριαία μακριά από τη Γη για να αποφύγουν την Ημέρα της Κρίσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ