Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που συναντήθηκαν (vid)

Όταν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά το 2007, ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός...

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται σήμερα (26/11, 22:00) στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 6 Νοεμβρίου 2007, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά σε έναν κόσμο που μοιάζει σχεδόν… προϊστορικός σε σχέση με σήμερα. Τα smartphones ήταν ακόμα σε... βρεφική ηληκία, η Ελλάδα ζούσε κάτω από διαφορετικές πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ ο διαδικτυακός κόσμος δεν είχε καμία σχέση με τον σημερινό.

Ας θυμηθούμε τις φάσεις του τελευταίου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες:

Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Παναθηναϊκός «ράβει» το 4ο αστέρι του στην Ευρωλίγκα - Η Εθνική Ελλάδας 4η στο Ευρωμπάσκετ

Τη σεζόν 2006-2007, το ελληνικό μπάσκετ βίωσε μία από τις πιο χρυσές του στιγμές, καθώς ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο Final Four που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας στον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91. Εκείνη τη χρονιά, οι πράσινοι έκαναν το «triple crown», καθώς εκτός από την Ευρωλίγκα, κατέκτησαν και το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μία ονειρική σεζόν.

Σε εθνικό επίπεδο, το καλοκαίρι του 2007 διεξήχθη το Ευρωμπάσκετ στην Ισπανία, όπου η Εθνική Ελλάδας είχε μια αξιοπρεπή πορεία και τερμάτισε στην 4η θέση, αφού ηττήθηκε από τη Λιθουανία στον Μικρό Τελικό με 78-68, ενώ η Ρωσία «έκλεψε» μες στο σπίτι της «φούρια ρόχα» τον τίτλο με 60-59.

Η Μίλαν παίρνει την άτυπη ρεβάνς από τη Λίβερπουλ - Η τελευταία Χρυσή Μπάλα πριν από τη δυναστεία Μέσι-Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ακόμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι ο Λιονέλ Μέσι έκανε τα πρώτα του εκρηκτικά βήματα στην Μπαρτσελόνα. Στις 23 Μαΐου του 2007, στο ΟΑΚΑ, η Μίλαν του Κάρλο Αντσελότι κατακτάει το Champions League με σκορ 2-1 απέναντι στη Λίβερπουλ, παίρνοντας έτσι μία άτυπη ρεβάνς για το «Θαύμα της Πόλης». Η Χρυσή Μπάλα απονέμεται στον Κακά, μία απ' τις ιστορικότερες, αφού μετά απ' αυτήν θα ακολουθούσε η δυναστεία των Μέσι-Ρονάλντο.

Η ΑΕΛ κάνει το «θαύμα» στο Κύπελλο, ο Ολυμπιακός κατακτάει το 35ο πρωτάθλημα

Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός κατακτάει τον 35ο του τίτλο, αφήνοντας την ΑΕΚ 9 βαθμούς πίσω. Στο Κύπελλο η ΑΕΛ κάνει την έκπληξη της χρονιάς και νικάει τον Παναθηναϊκό στον τελικό με 2-1.

Τεχνολογία: Το πρώτο iPhone μπαίνει στις ζωές μας

Το iPhone είχε εμφανιστεί μόλις λίγους μήνες πριν και δεν υπήρχε καν App Store. Το Facebook μόλις άρχιζε να εξαπλώνεται στην Ελλάδα, το Instagram δεν υπήρχε καν και το YouTube έκανε τα πρώτα του βήματα Τα περισσότερα κινητά είχαν ακόμα κουμπιά και T9, ενώ τα social media δεν είχαν την ίδια επίδραση που έχουν στις μέρες μας.

Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα: Λίγο πριν την κρίση

Η χώρα ζούσε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Το ευρώ είχε μόλις πέντε χρόνια ζωής στα πορτοφόλια μας και η οικονομική κρίση δεν είχε ακόμη ξεσπάσει. Στην κυβέρνηση ήταν η δεύτερη θητεία του Κώστα Καραμανλή.

Οι ελληνικές σειρές που έκαναν πρεμιέρα το 2007... έγραψαν ιστορία

Ευτυχισμένοι Μαζί, Λατρεμένοι Μου Γείτονες και Μαρία Η Άσχημη! Θέλετε κάτι άλλο; Αυτές οι σειράρες έκαναν πρεμιέρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το 2007 και ήταν εκ των καλύτερων στην Eλληνική TV.

Eurovision 2007: Yassou Maria!

Στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2007, που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, νικήτρια χώρα αναδείχθηκε η Σερβία, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο κράτος. Τη Σερβία εκπροσώπησε η Μαρίγια Σερίφοβιτς με το τραγούδι «Molitva» (Προσευχή), το οποίο ήταν και το πρώτο τραγούδι που κέρδισε αποκλειστικά στη μητρική του γλώσσα μετά το 1998.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Σαρμπέλ και το τραγούδι «Yassou Maria», το οποίο κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 139 βαθμούς.

Hollywood-Κινηματογράφος-Όσκαρ: Μα τι χρονιά κι αυτή!

Το 2007 ήταν χρονιά-σταθμός για τον κινηματογράφο. Ήταν η εποχή που τα multiplex γέμιζαν, το Blu-ray έκανε την εμφάνισή του και οι μεγάλες σειρές της παιδικής μας ηλικίας συνέχιζαν να κυριαρχούν.

Κάποιες από τις πιο γνωστές σημερινές «κλασικές» ταινίες που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά:

No Country for Old Men

There Will Be Blood

Transformers

300

Ratatouille

Spider-Man 3

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Pirates of the Caribbean: At World's End

Στην απονομή του 2007 (για τις ταινίες του '06), το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας πήγε στο «The Departed», ενώ Το «Happy Feet» πήρε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Οι Metallica στην Ελλάδα: Το ρεσιτάλ στη Μαλακάσα υπό καταρρακτώδη βροχή

Η συναυλία των Metallica στις 3 Ιουλίου 2007, ως μέρος του Rockwave Festival στη Μαλακάσα, ήταν η τρίτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και αποτέλεσε κομμάτι της ευρωπαϊκής περιοδείας τους με τίτλο «Sick of the Studio '07».

Το συγκρότημα, που τότε ετοίμαζε τον ένατο στούντιο δίσκο του, έδωσε στους Έλληνες οπαδούς του ένα αξέχαστο ρεσιτάλ υπό καταρρακτώδη βροχή, που περιλάμβανε κλασικές επιτυχίες, όπως τα «Creeping Death», το «Master of Puppets», το «One», και το «Enter Sandman» και το «For Whom The Bells Tolls».

Η Ηλεία κάηκε ολόκληρη: Η πύρινη φρίκη με τους 49 νεκρούς

Οι φωτιές στην Ηλεία το 2007 ήταν μια εθνική τραγωδία που ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 49 ανθρώπων και την ολοκληρωτική καταστροφή τεράστιων δασικών εκτάσεων και περιουσιών.

Η πύρινη λαίλαπα, που ξεκίνησε από ατύχημα σε οικισμό της Ζαχάρως, επεκτάθηκε ραγδαία λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, των σφοδρών ανέμων και του παρατεταμένου καύσωνα. Οι πυρκαγιές του 2007 παραμένουν ένα από τα φονικότερα περιστατικά στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ