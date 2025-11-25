Τύπος που έχει ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου αποκαλύπτει πώς απέφυγε τη φυλάκιση στη Βόρεια Κορέα

Δανός εξερευνητής που κατάφερε να ταξιδέψει σε κάθε χώρα του πλανήτη, βρέθηκε μια ανάσα από τη σύλληψη κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα.

Για πολλούς, ένα καλοκαιρινό ταξίδι ή μια εξόρμηση διάρκειας ενός έτους αποτελεί το ιδανικό διάλειμμα από την καθημερινότητα. Ωστόσο, ο Henrik Jeppesen το πήγε ένα βήμα παραπέρα: έχει επισκεφθεί και τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αλλά και αρκετές ακόμη περιοχές, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 2.000 ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Στο προσωπικό του ιστολόγιο Every Country In The World, ο Δανός περιγράφει πως ξεκίνησε τις περιπέτειές του στα 17 του χρόνια, με ένα solo ταξίδι στην Αίγυπτο. Όμως, μια από τις πιο έντονες εμπειρίες του σημειώθηκε πολλά χρόνια αργότερα, στη Βόρεια Κορέα.

Η περιπέτεια του Jeppesen στη Βόρεια Κορέα

Ο Jeppesen ταξίδευε τότε με έναν άνδρα που είχε θέσει ως προσωπικό στόχο να σκορπίσει τις στάχτες ενός φίλου του σε κάθε χώρα του κόσμου. Ο φίλος αυτός, ένας από τους «πιο ταξιδεμένους ανθρώπους στον κόσμο», πέθανε πριν ολοκληρώσει το δικό του ταξιδιωτικό όνειρο.

Όμως η Βόρεια Κορέα (η μοναδική χώρα όπου οι επισκέπτες δεν έχουν καμία ελευθερία ανεξάρτητης μετακίνησης) δεν αντιμετώπισε με κατανόηση το συγκεκριμένο εγχείρημα. Οι ξεναγοί απαγόρευσαν ρητά την τέλεση της πράξης. Παρ’ όλα αυτά, ο ταξιδιωτικός σύντροφος του Jeppesen αποφάσισε να προχωρήσει, τραβώντας μάλιστα ένα selfie βίντεο τη στιγμή που σκόρπιζε τις στάχτες στην πλευρά της Βόρειας Κορέας, στη Ζώνη Αποστρατιωτικοποίησης (DMZ).

Η τολμηρή του ενέργεια όμως, είχε συνέπειες. Κατά την επιστροφή προς την Πιονγκγιάνγκ, οι ξεναγοί ζήτησαν να ελέγξουν την κάμερά του. Φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο, ομάδα Βορειοκορεατών αξιωματούχων πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο στον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό και ανακάλυψε το επίμαχο υλικό.

Η αντίδραση ήταν άμεση και εχθρική: οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι «μόλυνε» τη Βόρεια Κορέα. Ο ίδιος και ο Jeppesen φοβήθηκαν ότι επρόκειτο να συλληφθούν. Τελικά, αντί για κράτηση, οι αρχές επέλεξαν μια πιο ήπια τιμωρία: απαίτησαν από τον ταξιδιώτη να συντάξει επιστολή απολογίας. Αφού το έκανε, το περιστατικό θεωρήθηκε λήξαν.

Το επεισόδιο αυτό υπενθυμίζει τους αυστηρούς κανόνες που εφαρμόζει η Πιονγκγιάνγκ στους ελάχιστους τουρίστες που επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα. Ως ολοκληρωτικό καθεστώς, η Βόρεια Κορέα επιβάλλει δρακόντειους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, ενώ ακόμη και η παραμικρή παραβίαση μπορεί να επιφέρει βαριές κυρώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο απόλυτος κυβερνητικός έλεγχος όλων των μέσων ενημέρωσης.

