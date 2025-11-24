Ξέσπασε ο Κασσελάκης: «Ομοφοβικός ο Τσίπρας – Η Μπέττυ δεν κατάλαβε τι είπε ο Τάιλερ για τα παιδιά στο Μαξίμου»

Ο Κασσελάκης μιλά για ομοφοβικές αναφορές και δηλώνει ότι ο Τσίπρας προέβλεπε πως ένας «gay liberal» δεν θα εκλεγόταν.

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στο βιβλίο «Ιθάκη». Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, εμφανιζόμενος σε βίντεο στο Instagram με μπλούζα «Equality», χαρακτηρίζει το βιβλίο «αυτοαναφορικό πόνημα–πλυντήριο» και εκτιμά ότι το εγχείρημα rebranding του κ. Τσίπρα «θα καταλήξει σε Τιτανικό».

Στο μήνυμά του κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχείρησε να τον αποδυναμώσει δύο φορές: αρχικά στο συνέδριο του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια σε νυχτερινή έξοδο, όπου –κατά τον ίδιο– η προσπάθεια «πέτυχε». Προσθέτει πως, όταν ο ίδιος ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε προεκλογικά τον κ. Τσίπρα «με δικά του έξοδα» και βρέθηκε σε φυσικές καταστροφές και κρίσεις, την ώρα που «άλλοι» απουσίαζαν.

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος», ο κ. Κασσελάκης τονίζει πως, αν είχε «μάθει τα βασικά» του κόμματος, «θα ήταν ίδιος» με τον παλιό μηχανισμό, τον οποίο κατηγορεί για ίντριγκα.

Στο πιο αιχμηρό σημείο της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας κάνει λόγο για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού», αναφερόμενος στο περιστατικό που περιγράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του, σχετικά με συνομιλία του Τάιλερ Μακμπέθ με την Μπέττυ Μπαζιάνα στο Μαξίμου. Ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει ότι η κυρία Μπαζιάνα «παρεξήγησε» την ερώτηση του συζύγου του, σημειώνοντας ότι ο Τάιλερ ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά στο πρωθυπουργικό γραφείο και όχι πώς να μεγαλώσουν οι ίδιοι τα μελλοντικά τους παιδιά εκεί.

Παράλληλα αναφέρει ότι, σύμφωνα με δικές του πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε συνεργάτες πως ο κόσμος δεν θα στήριζε έναν «gay liberal», προβλέποντας πως ο ίδιος θα τερμάτιζε τέταρτος στις ευρωεκλογές. «Ήρθα δεύτερος με 15%», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Πριν από την ανάρτηση Κασσελάκη, ο Τάιλερ Μακμπέθ είχε απαντήσει μέσω Instagram ζητώντας από τον κ. Τσίπρα «να μην χρησιμοποιεί το όνομά του» για την προώθηση του βιβλίου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογραμμίζει ότι η χώρα έχει «πολύ σοβαρότερα ζητήματα» να αντιμετωπίσει και ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια του Κινήματος Δημοκρατίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο Στέφανος Κασσελάκης: