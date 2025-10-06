Πόσα χρήματα χάνει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα

Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τί χάνει από αυτή την απόφαση ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας με επιστολή στον Νικήτα Κακλάμανη αρχικά και στη συνέχεια με ανάρτησή του έκανε γνωστή την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός μεταξύ άλλων σημείωσε ότι αν και παραιτείται από βουλευτής, δεν παραιτείται από την πολιτική δράση, ενώ κάλεσε τους συντρόφους του σε συμπόρευση, στέλνοντας μήνυμα προς όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς.

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:



Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.



Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

Τί χάνει μετά την παραίτησή του από βουλευτής

Ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παραίτηση του σταματά να λαμβάνει την βουλευτική αποζημίωση, η οποία είναι 7.000 ευρώ μικτά (περίπου 5.500 ευρώ καθαρά). Η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά έως την ημέρα παραίτησης και όχι για ολόκληρο τον μήνα.

Επίσης, χάνει όλα τα προνόμια που συνδέονται με το αξίωμα του βουλευτή, όπως επιδόματα (ενοικίου/διαμονής), τις δωρεάν μετακινήσεις (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, οδικά), το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, καθώς και την κοινοβουλευτική ασυλία (δεν ισχύει πια, εκτός αν είναι ευρωβουλευτής ή άλλος αξιωματούχος).

Τι δικαιούται ως πρώην Πρωθυπουργός

Παρόλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί κάποια προνόμια λόγω της θητείας του ως Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής, από τη στιγμή που έχει διατελέσει Πρωθυπουργός για τουλάχιστον έναν χρόνο, διατηρεί το δικαίωμα σύνταξης πρώην Πρωθυπουργού, ανεξάρτητα από τη βουλευτική. Αν είχε ήδη θεμελιώσει βουλευτική σύνταξη, μπορεί να λαμβάνει μία από τις δύο, συνήθως την υψηλότερη.

Ως πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να έχει εφ΄ όρου ζωής ένα κρατικό όχημα με οδηγό, για λόγους ασφαλείας και δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, το όχημα και ο οδηγός παρέχοντας από την Ελληνική Αστυνομία και όχι από τη Βουλή. Παράλληλα, δικαιούται και αστυνομική προστασία, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργός βουλευτής.

Επειδή είχε διατελέσει Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να διατηρεί γραφείο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ή στη Βουλή με μικρό όμως επιτελείο (2-3 απεσπασμένος υπαλλήλους), ενώ τα λειτουργικά του έξοδα θα καλύπτονται από το Δημόσιο.

Τέλος θα διατηρήσει τον τίτλο «πρώην Πρωθυπουργός» και πρωτόκολλο αντίστοιχης μεταχείρισης σε επίσημες εκδηλώσεις, αλλά χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

